Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости, 10.02.2026
18:49 10.02.2026
Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРВИ в России
Рост заболеваемости ОРВИ в России вызван, в первую очередь, климатическими факторами, заявил газете ВЗГЛЯД академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ,...
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
Новости
Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРВИ в России

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ в России вызван, в первую очередь, климатическими факторами, заявил газете ВЗГЛЯД академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю февраля составил 11,6%, зарегистрировано 742 тысячи случаев заболевания. В то же время число заболевших гриппом снизилось - на прошедшей неделе зарегистрировано 7 тысяч случаев.
Геннадий Онищенко делает прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Онищенко рассказал, нужно ли повторно вакцинироваться от гриппа
9 февраля, 11:31
"Сейчас мы наблюдаем подъем заболеваемости очень большой группы инфекций. Это вызвано прежде всего климатическими факторами. В лидерах остаются группы H1N1 и H3N2, прежде всего. Коронавирус входит в эту группу, потому что после пандемии и он закрепился в человеческой популяции, став сезонным", - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что подъем заболеваемости не достиг критических цифр, поэтому оснований для того, чтобы предпринимать какие-то усиленные действия, нет. Онищенко добавил, что из-за погоды рост распространения инфекции абсолютно понятен и находится под контролем.
"Что касается других групп респираторных инфекций, то за аденовирусами мы ведем наблюдение уже самостоятельно внутри этого подъема. Сейчас мы ожидаем, что где-то начнут себя проявлять вирусы гриппа группы B, против которых мы прививали, и другие. Есть кандидаты, которые не вошли в число прививаемых, которые протекают более вязко и тяжело", - рассказал эпидемиолог.
Как полагает Онищенко, спад заболеваемости раньше марта-апреля ожидать не стоит, поскольку погодные условия предрасполагают к распространению этих инфекций. По его словам, чтобы обезопасить себя и близких, необходимо одеваться по погоде, соблюдать правила гигиены, можно полоскать горло и промывать нос водой с солью при возвращении домой, а также придерживаться правильного питания и принимать комплекс витаминов.
"В школах продолжается практика, когда из 25 детей не пришли пятеро, и родители этих школьников сообщили, что они отсутствуют по причине болезни, то класс нужно распускать. Еще стоит обратить внимание на влажную уборку как дома, так и в общественных местах. Вообще весь набор таких профилактических, необременительных мероприятий нужно соблюдать", - заключил Онищенко.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной
Вчера, 03:22
 
