Олесик неплохо выступила на своей первой Олимпиаде, заявил Демченко
22:49 10.02.2026
Олесик неплохо выступила на своей первой Олимпиаде, заявил Демченко
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Дарья Олесик... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, альберт демченко
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Альберт Демченко
© Фото : Федерация санного спорта России/TelegramCпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик
© Фото : Федерация санного спорта России/Telegram
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Дарья Олесик справилась с основной задачей, показав стабильные результаты во всех заездах на первых для себя Играх, проходящих в Италии.
Олесик по сумме четырех попыток показала результат 3 минуты 33,210 секунды и заняла 13-е место. Первой стала восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (3.30,625), второе место заняла латвийка Элина Бота (отставание - 0,918 секунды), на третьей строчке расположилась американка Эшли Фаркарсон (+0,957).
«
"Даша сегодня спокойно и без ошибок провела оба заезда. Как я думаю, тренерский штаб ее немного успокоил после вчерашнего выступления. Но, видимо, ее все же было трудно сдвинуть с выбранной траектории. Волнение, конечно, сказывалось, но Даша и тренеры свою главную задачу на Олимпиаде выполнили - стабильно проехать все заезды, без серьезных залетов, и ждать ошибок соперниц. Это был нормальный план", - сказал Демченко.
"Важно, что Даша получила хороший опыт и избежала серьезных психологических травм на своих первых Олимпийских играх. Я думаю, что Олимпиада у нее еще будет", - добавил собеседник агентства.
Олесик 21 год. На Кубке мира сезона-2025/26 ее лучшим результатом стало 10-е место на этапе в Винтерберге.
