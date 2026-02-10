https://ria.ru/20260210/olesik-2073536233.html
Олесик неплохо выступила на своей первой Олимпиаде, заявил Демченко
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Дарья Олесик справилась с основной задачей, показав стабильные результаты во всех заездах на первых для себя Играх, проходящих в Италии.
Олесик по сумме четырех попыток показала результат 3 минуты 33,210 секунды и заняла 13-е место. Первой стала восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (3.30,625), второе место заняла латвийка Элина Бота (отставание - 0,918 секунды), на третьей строчке расположилась американка Эшли Фаркарсон (+0,957).
"Даша сегодня спокойно и без ошибок провела оба заезда. Как я думаю, тренерский штаб ее немного успокоил после вчерашнего выступления. Но, видимо, ее все же было трудно сдвинуть с выбранной траектории. Волнение, конечно, сказывалось, но Даша и тренеры свою главную задачу на Олимпиаде выполнили - стабильно проехать все заезды, без серьезных залетов, и ждать ошибок соперниц. Это был нормальный план", - сказал Демченко
"Важно, что Даша получила хороший опыт и избежала серьезных психологических травм на своих первых Олимпийских играх. Я думаю, что Олимпиада у нее еще будет", - добавил собеседник агентства.
Олесик 21 год. На Кубке мира
сезона-2025/26 ее лучшим результатом стало 10-е место на этапе в Винтерберге.