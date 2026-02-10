Рейтинг@Mail.ru
Журова призвала не вешать на Малинина золотую медаль Игр
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:31 10.02.2026 (обновлено: 15:33 11.02.2026)
Журова призвала не вешать на Малинина золотую медаль Игр
Журова призвала не вешать на Малинина золотую медаль Игр - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Журова призвала не вешать на Малинина золотую медаль Игр
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что пока рано вешать золотую медаль Олимпийских игр в личном... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
фигурное катание
спорт
илья малинин
светлана журова
юма кагияма
госдума рф
Новости
фигурное катание, илья малинин, светлана журова, юма кагияма
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Светлана Журова, Юма Кагияма, Госдума РФ
Журова призвала не вешать на Малинина золотую медаль Игр

Журова: пока рано вешать золотую медаль ОИ на Малинина

Илья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что пока рано вешать золотую медаль Олимпийских игр в личном турнире на американского фигуриста Илью Малинина.
Ранее Малинин стал вторым в короткой программе на командном турнире Олимпийских игр, проиграв японцу Юме Кагияме. В произвольной программе командного турнира Малинин занял первое место, благодаря чему вместе со сборной США стал олимпийским чемпионом.
«
"Всякое бывает, мы видели разные истории. В том числе с Ильей Малининым в командном турнире, когда все повесили ему на шею золотую медаль, а он проиграл японцу в короткой программе. В фигурном катании может быть все что угодно, поэтому пока рано делать выводы", - сказала Журова.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США
9 января, 10:42
 
Фигурное катание, Илья Малинин, Светлана Журова, Юма Кагияма
 
