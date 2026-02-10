https://ria.ru/20260210/oi-2073527330.html
Журова призвала не вешать на Малинина золотую медаль Игр
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что пока рано вешать золотую медаль Олимпийских игр в личном... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
фигурное катание
спорт
илья малинин
светлана журова
юма кагияма
госдума рф
спорт, илья малинин, светлана журова, юма кагияма, госдума рф
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Светлана Журова, Юма Кагияма, Госдума РФ
