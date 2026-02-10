ВОЗ не видит рисков распространения вируса Нипах на ОИ в Италии

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков распространения вируса Нипах на проходящих Олимпийских играх в Италии в отсутствие известных случаев передачи вируса от человека к человеку через границы, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.