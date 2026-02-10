ВОЗ не видит рисков распространения вируса Нипах на ОИ в Италии

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков распространения вируса Нипах на проходящих Олимпийских играх в Италии в отсутствие известных случаев передачи вируса от человека к человеку через границы, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.
"На основании имеющейся на данный момент информации ВОЗ оценивает общий риск для общественного здравоохранения, представляемый вирусом Нипах на национальном уровне, как низкий. Глобальный риск также оценивается как низкий, учитывая локализованный характер вспышки и отсутствие известных случаев распространения вируса от человека к человеку через международные границы", - ответил он на вопрос, представляют ли такие международные мероприятия, как проходящая Олимпиада, повышенный риск для распространения вируса за пределы региона.
Жазаревич отметил, что ВОЗ по-прежнему "не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю на основании имеющейся информации по вирусу Нипах".
В субботу ВОЗ сообщила, что 3 февраля Бангладеш проинформировал организацию о случае заражения вирусом Нипах женщины 40-50 лет. Ее госпитализировали 28 января, в тот же день женщина скончалась. Лица, контактировавшие с погибшей, как сообщается, находятся под наблюдением специалистов.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40% до 75%.