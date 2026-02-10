"Тут должна быть не я": Непряева заявила, что ее не любят в России

"Чувствовала себя какой-то слабачкой. Раздражает, что не получается вложиться в толчок. Все как будто бы какие-то поверхностные. Девчонки-лидеры – покрупнее и мощнее в силовом плане. Я на их фоне просто рахит. Надо переходить на другой уровень. Мне кажется, они в зале поднимают просто невероятные веса, как мужчины. До них мне еще работать и работать. В России на квалификации спринта я иногда чувствую себя просто машиной. Плюс снег другой, все толчки должны быть мощными. У нас нужно толкаться немного иначе. И пока здесь спринт мне не поддается", - приводит слова Непряевой Спортс.

"Я прекрасно знаю и понимаю, что в России меня не особо любят. Считают, что я куда-то незаслуженно поехала, что тут должна быть не я. Но я не виновата, что так случилось, что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь. Это не мои проблемы. Это странно, но в Европе у меня болельщиков больше, чем в России. Я говорю про реальные факты. А что пишут - я не читаю. Ни на что не подписана. Еще в начале сезона хватило, чтобы понять отношение многих. Лучше абстрагироваться", - добавила она.