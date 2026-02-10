Рейтинг@Mail.ru
Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
11:38 10.02.2026 (обновлено: 12:30 10.02.2026)
Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева не сумела пробиться в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
линн сван
спорт, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, линн сван
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Линн Сван
Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Непряева не вышла в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпиаде

Российская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх
Российская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева не сумела пробиться в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии.
Стартовавшая под 34-м номером в квалификации россиянка показала результат 3 минуты 51,60 секунды и заняла 36-е место, не сумев попасть в 30 сильнейших, которые попадут в 1/4 финала. Победительницей квалификации стала шведка Линн Сван (3.36,21).
Четвертьфиналы у женщин начнутся в 13:45 мск. Также во вторник состоится мужской спринт, в котором примет участие россиянин Савелий Коростелев.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях выступают 13 россиян.
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник
9 февраля, 15:43
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник
9 февраля, 15:43
 
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Линн Сван
 
