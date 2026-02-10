Ученые придумали, как безопасно раскормить цыплят

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Оптимальную дозу кормовой добавки растительного происхождения для прироста массы птиц на 11 процентов, нашли российские ученые. Это же количество прикормки способствует улучшению работы кишечника и может служить альтернативой антибиотикам. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Veterinary World.
Эффективность и рентабельность птицеводства напрямую зависят от здоровья птицы, в частности, от работы ее кишечника. Ключевую роль здесь играют полезные бактерии, которые отвечают за переваривание корма, защиту от инфекций и формирование иммунитета. Для поддержания баланса кишечной микробиоты в рацион птиц можно вводить специальные подкормки на основе растительных биологически активных соединений, сообщает РНФ.
Одной из таких биодобавок является кверцетин, получаемый из сибирской лиственницы, луковой шелухи и японской акации (софоры) и обладающий свойствами укрепления иммунитета птицы и ускорения ее роста.
Ученые Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН (Оренбург) провели исследование, целью которого было определить точную, безопасную и наиболее эффективную дозировку этого вещества в рационе птицы.
Для этого российские биологи осуществили испытания на широко используемой в российском птицеводстве породе цыплят-бройлеров Арбор Айкрес. Они протестировали разное количество кверцетина — от пяти до 15 граммов на тонну корма.
По словам ученых, птицы, получавшие наименьшее количество исследуемого вещества, росли лучше всего. Такая доза оказалась самой эффективной и ускорила их рост на 11 процентов по сравнению с группой без растительного компонента в рационе и на четыре–семь процентов по сравнению с птицами, получавшими другие порции кверцетина.
Ученые установили, что минимальное количество добавки увеличивает популяцию полезных бактерий фаекалибактериум (Faecalibacterium) в кишечнике птиц, что свидетельствует о нормализации микробиоты. В то же время более высокие концентрации дали обратный эффект: рост численности патогенных бактерий кампилобактер (Campylobacterota) указал на развитие дисбактериоза и нарушение функций кишечника.
"В дальнейшем нам предстоит проверить полученные результаты в условиях реальных птицеферм и изучить, даст ли совместное использование кверцетина с другими природными добавками усиливающий эффект", — рассказал руководитель проекта, первый заместитель директора Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН Галимжан Дускаев.
Авторы исследования считают, что их работа станет важным шагом на пути к созданию эффективных технологий выращивания сельскохозяйственной птицы без применения антибиотиков в качестве стимуляторов роста.