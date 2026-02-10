Рейтинг@Mail.ru
Ученые придумали, как безопасно раскормить цыплят
09:00 10.02.2026
Ученые придумали, как безопасно раскормить цыплят
Ученые придумали, как безопасно раскормить цыплят
Оптимальную дозу кормовой добавки растительного происхождения для прироста массы птиц на 11 процентов, нашли российские ученые. Это же количество прикормки... РИА Новости, 10.02.2026
Ученые придумали, как безопасно раскормить цыплят

РИА Новости: ученые определили дозу кверцетина, ускоряющую рост цыплят на 11%

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Оптимальную дозу кормовой добавки растительного происхождения для прироста массы птиц на 11 процентов, нашли российские ученые. Это же количество прикормки способствует улучшению работы кишечника и может служить альтернативой антибиотикам. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Veterinary World.
Эффективность и рентабельность птицеводства напрямую зависят от здоровья птицы, в частности, от работы ее кишечника. Ключевую роль здесь играют полезные бактерии, которые отвечают за переваривание корма, защиту от инфекций и формирование иммунитета. Для поддержания баланса кишечной микробиоты в рацион птиц можно вводить специальные подкормки на основе растительных биологически активных соединений, сообщает РНФ.
Одной из таких биодобавок является кверцетин, получаемый из сибирской лиственницы, луковой шелухи и японской акации (софоры) и обладающий свойствами укрепления иммунитета птицы и ускорения ее роста.
Ученые Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН (Оренбург) провели исследование, целью которого было определить точную, безопасную и наиболее эффективную дозировку этого вещества в рационе птицы.
Для этого российские биологи осуществили испытания на широко используемой в российском птицеводстве породе цыплят-бройлеров Арбор Айкрес. Они протестировали разное количество кверцетина — от пяти до 15 граммов на тонну корма.
По словам ученых, птицы, получавшие наименьшее количество исследуемого вещества, росли лучше всего. Такая доза оказалась самой эффективной и ускорила их рост на 11 процентов по сравнению с группой без растительного компонента в рационе и на четыре–семь процентов по сравнению с птицами, получавшими другие порции кверцетина.
Ученые установили, что минимальное количество добавки увеличивает популяцию полезных бактерий фаекалибактериум (Faecalibacterium) в кишечнике птиц, что свидетельствует о нормализации микробиоты. В то же время более высокие концентрации дали обратный эффект: рост численности патогенных бактерий кампилобактер (Campylobacterota) указал на развитие дисбактериоза и нарушение функций кишечника.
"В дальнейшем нам предстоит проверить полученные результаты в условиях реальных птицеферм и изучить, даст ли совместное использование кверцетина с другими природными добавками усиливающий эффект", — рассказал руководитель проекта, первый заместитель директора Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН Галимжан Дускаев.
Авторы исследования считают, что их работа станет важным шагом на пути к созданию эффективных технологий выращивания сельскохозяйственной птицы без применения антибиотиков в качестве стимуляторов роста.
 
