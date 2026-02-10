Рейтинг@Mail.ru
МОК прокомментировал ситуацию с музыкой фигуристов на Играх - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:06 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/muzykamok-2073441541.html
МОК прокомментировал ситуацию с музыкой фигуристов на Играх
МОК прокомментировал ситуацию с музыкой фигуристов на Играх - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
МОК прокомментировал ситуацию с музыкой фигуристов на Играх
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в вопросе с авторскими правами на использование фигуристами... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T14:06:00+03:00
2026-02-10T14:06:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
международный олимпийский комитет (мок)
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_0:64:3258:1897_1920x0_80_0_0_7ae763a950cfba1f1d29e52f77a806d7.jpg
https://ria.ru/20260208/malinin-2072989694.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2238da64158f64817dfc226581397d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пётр гуменник, международный олимпийский комитет (мок), международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
МОК прокомментировал ситуацию с музыкой фигуристов на Играх

МОК заявил, что старается искать лучшие решения в ситуациях с музыкой фигуристов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Андрей Симоненко. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в вопросе с авторскими правами на использование фигуристами музыкальных композиций организация будет искать те решения, которые бы устроили все заинтересованные стороны.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что россиянину Петру Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
«
"И так 4,6 или 4,7 миллиона долларов в день мы отдаем спортивному движению, мы платим очень много. Также стипендии - их несколько сотен, мы даем людям возможность соревноваться. Мы понимаем, что не все идеально в том, что мы делаем, и не все в равных условиях, что возникают проблемы. По поводу данной конкретной темы - я не могу сказать, примем ли мы то или иное решение, что мы поможем абсолютно всем спортсменам, но мы будем искать решения, которые бы устроили всех наилучшим образом", – сказал Адамс журналистам, отвечая на вопрос, почему МОК не может оперативно заплатить за права на музыкальные композиции фигуристов.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, в соревнованиях выступают 13 россиян.
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Американский фаворит сел в лужу. Гуменник грохнет его и без музыки
8 февраля, 11:24
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала