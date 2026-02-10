МОК прокомментировал ситуацию с музыкой фигуристов на Играх

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Андрей Симоненко. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в вопросе с авторскими правами на использование фигуристами музыкальных композиций организация будет искать те решения, которые бы устроили все заинтересованные стороны.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что россиянину Петру Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
"И так 4,6 или 4,7 миллиона долларов в день мы отдаем спортивному движению, мы платим очень много. Также стипендии - их несколько сотен, мы даем людям возможность соревноваться. Мы понимаем, что не все идеально в том, что мы делаем, и не все в равных условиях, что возникают проблемы. По поводу данной конкретной темы - я не могу сказать, примем ли мы то или иное решение, что мы поможем абсолютно всем спортсменам, но мы будем искать решения, которые бы устроили всех наилучшим образом", – сказал Адамс журналистам, отвечая на вопрос, почему МОК не может оперативно заплатить за права на музыкальные композиции фигуристов.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, в соревнованиях выступают 13 россиян.