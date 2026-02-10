МОК прокомментировал ситуацию с музыкой фигуристов на Играх

«

"И так 4,6 или 4,7 миллиона долларов в день мы отдаем спортивному движению, мы платим очень много. Также стипендии - их несколько сотен, мы даем людям возможность соревноваться. Мы понимаем, что не все идеально в том, что мы делаем, и не все в равных условиях, что возникают проблемы. По поводу данной конкретной темы - я не могу сказать, примем ли мы то или иное решение, что мы поможем абсолютно всем спортсменам, но мы будем искать решения, которые бы устроили всех наилучшим образом", – сказал Адамс журналистам, отвечая на вопрос, почему МОК не может оперативно заплатить за права на музыкальные композиции фигуристов.