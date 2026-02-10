Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали прививать молодежи антитеррористическое сознание - РИА Новости, 10.02.2026
18:42 10.02.2026 (обновлено: 18:55 10.02.2026)
В Совфеде призвали прививать молодежи антитеррористическое сознание
В Совфеде призвали прививать молодежи антитеррористическое сознание
общество, россия, украина, владимир джабаров, совет федерации рф
В Совфеде призвали прививать молодежи антитеррористическое сознание

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Школам, патриотическим организациям, госструктурам нужно приложить больше усилий по разъяснению молодежи норм законодательства, обучению медиаграмотности, привитию антитеррористического сознания, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Молодёжь стала приоритетной целью для тех, кто добивается дестабилизации ситуации в нашей стране... Школам, патриотическим организациям, госструктурам, всем специалистам сферы профилактики нужно приложить больше усилий по разъяснению нашей молодежи норм законодательства, обучению медиаграмотности, привитию антитеррористического сознания", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Когда у человека "ветер в голове" и нет понятных ориентиров, ему быстро можно внушить чужие идеи, добавил Джабаров.
Политик напомнил, что, по данным МВД, в прошлом году среди несовершеннолетних наблюдался рост количества преступлений террористического и экстремистского характера.
"Если в 2024 году число преступлений, связанных с терроризмом, составляло менее 4 тысяч, то в 2025 уже приблизилось к отметке в 6 тысяч. По преступлениям экстремистского характера ситуация схожа. В 2024 году их число фиксировалось на уровне менее 2 тысяч. В 2025-м оно преодолело эту планку", - написал законодатель.
При этом 1367 преступлений были совершены по статье об оправдании и призывах к терроризму, а 705 - по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Самая же массовая доля преступлений приходится на заведомо ложные сообщения о терроризме - 11 664 нарушения, уточнил сенатор.
Парламентарий также считает, что воспитательная политика в образовании требует перезагрузки.
"Большая проблема связана с тем, что спецслужбы киевского режима и недружественных стран наладили систему по вербовке молодёжи", - написал Джабаров.
Кроме того, нужно понимать, что дети сегодня растут в совершенно новой среде: телефоны, интернет, видеоконтент и игры стали неотъемлемой частью досуга, пояснил он. Джабаров напомнил о результатах исследования Центра развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА", согласно которому именно эти инструменты формируют мировоззрение и ценности молодых людей.
"Этим и пользуются враждебные структуры, которые выискивают психически неустойчивых подростков", - написал политик.
Он отметил, что один звонок из колл-центра на Украине может сломать жизнь не только ребенку и родителям – пострадать могут ни в чём не повинные люди.
