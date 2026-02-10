В Совфеде призвали прививать молодежи антитеррористическое сознание

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Школам, патриотическим организациям, госструктурам нужно приложить больше усилий по разъяснению молодежи норм законодательства, обучению медиаграмотности, привитию антитеррористического сознания, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

« "Молодёжь стала приоритетной целью для тех, кто добивается дестабилизации ситуации в нашей стране... Школам, патриотическим организациям, госструктурам, всем специалистам сферы профилактики нужно приложить больше усилий по разъяснению нашей молодежи норм законодательства, обучению медиаграмотности, привитию антитеррористического сознания", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Когда у человека "ветер в голове" и нет понятных ориентиров, ему быстро можно внушить чужие идеи, добавил Джабаров

Политик напомнил, что, по данным МВД, в прошлом году среди несовершеннолетних наблюдался рост количества преступлений террористического и экстремистского характера.

"Если в 2024 году число преступлений, связанных с терроризмом, составляло менее 4 тысяч, то в 2025 уже приблизилось к отметке в 6 тысяч. По преступлениям экстремистского характера ситуация схожа. В 2024 году их число фиксировалось на уровне менее 2 тысяч. В 2025-м оно преодолело эту планку", - написал законодатель.

При этом 1367 преступлений были совершены по статье об оправдании и призывах к терроризму, а 705 - по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Самая же массовая доля преступлений приходится на заведомо ложные сообщения о терроризме - 11 664 нарушения, уточнил сенатор.

Парламентарий также считает, что воспитательная политика в образовании требует перезагрузки.

"Большая проблема связана с тем, что спецслужбы киевского режима и недружественных стран наладили систему по вербовке молодёжи", - написал Джабаров.

Кроме того, нужно понимать, что дети сегодня растут в совершенно новой среде: телефоны, интернет, видеоконтент и игры стали неотъемлемой частью досуга, пояснил он. Джабаров напомнил о результатах исследования Центра развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА", согласно которому именно эти инструменты формируют мировоззрение и ценности молодых людей.

"Этим и пользуются враждебные структуры, которые выискивают психически неустойчивых подростков", - написал политик.