14:25 10.02.2026
МИД Ирана назвал дело Эпштейна цивилизационной катастрофой
МИД Ирана назвал дело Эпштейна цивилизационной катастрофой
в мире, сша, джеффри эпштейн, мид ирана
В мире, США, Джеффри Эпштейн, МИД Ирана
МИД Ирана назвал дело Эпштейна цивилизационной катастрофой

Багаи: дело Эпштейна является цивилизационной катастрофой

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 фев - РИА Новости. Дело скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна представляет собой цивилизационную катастрофу и преступление против человечности, заявил в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Это гуманитарная и цивилизационная катастрофа, нельзя недооценивать ее масштабы или утверждать, что проблема касается только США или одного человека. В то же время... усиливаются подозрения, что весь этот процесс может быть частью долгосрочного проекта по продвижению политических целей некоторых сторон", - сказал Багаи, его слова приводит иранский телеканал SNN.
Он также добавил, что преступления, информация о которых содержится в документах Эпштейна, глубоко задели чувства мировой общественности и должны рассматриваться как преступление против человечности.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
Вчера, 07:26
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнМИД Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
