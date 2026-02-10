МИД Ирана назвал дело Эпштейна цивилизационной катастрофой

ТЕГЕРАН, 10 фев - РИА Новости. Дело скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна представляет собой цивилизационную катастрофу и преступление против человечности, заявил в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Это гуманитарная и цивилизационная катастрофа, нельзя недооценивать ее масштабы или утверждать, что проблема касается только США или одного человека. В то же время... усиливаются подозрения, что весь этот процесс может быть частью долгосрочного проекта по продвижению политических целей некоторых сторон", - сказал Багаи, его слова приводит иранский телеканал SNN.
Он также добавил, что преступления, информация о которых содержится в документах Эпштейна, глубоко задели чувства мировой общественности и должны рассматриваться как преступление против человечности.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.