https://ria.ru/20260210/matvienko-2073492213.html
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии - РИА Новости, 10.02.2026
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду проведет встречу с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорын... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:40:00+03:00
2026-02-10T17:40:00+03:00
2026-02-10T17:40:00+03:00
монголия
валентина матвиенко
константин косачев
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151275/72/1512757276_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_aa4cc531cbd2881ecc970aa3c191512e.jpg
https://ria.ru/20260210/medvedev-2073480894.html
монголия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151275/72/1512757276_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e6f51bbf102ab9f866be82bf34127cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, валентина матвиенко, константин косачев, совет федерации рф, россия
Монголия, Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Россия
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии
Косачев: Матвиенко в среду проведет встречу с главой Великого госхрала Монголии