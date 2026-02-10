Рейтинг@Mail.ru
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии - РИА Новости, 10.02.2026
17:40 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/matvienko-2073492213.html
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду проведет встречу с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорын... РИА Новости, 10.02.2026
монголия, валентина матвиенко, константин косачев, совет федерации рф, россия
Монголия, Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Россия
Косачев анонсировал встречу Матвиенко со спикером парламента Монголии

Косачев: Матвиенко в среду проведет встречу с главой Великого госхрала Монголии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду проведет встречу с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорын Учралом, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Завтра состоится встреча руководителя монгольской делегации, Великого государственного хурала господина Учрала и госпожи Матвиенко", - сказал он в ходе заседания комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого государственного хурала Монголии.
Косачев также добавил, что Матвиенко внимательно следит за работой комиссии по сотрудничеству.
"Мы очень рады тому, что наша совместная комиссия действительно набирает обороты, это уже второе заседание, ...Совет Федерации, конечно же, готов принять на себя функции координатора тогда, когда это потребуется, в следующий раз", - констатировал Косачев.
Медведев оценил взаимодействие с Монголией
МонголияВалентина МатвиенкоКонстантин КосачевСовет Федерации РФРоссия
 
 
