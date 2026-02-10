https://ria.ru/20260210/matvienko-2073367211.html
Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко
Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко
2026-02-10T09:42:00+03:00
2026-02-10T09:42:00+03:00
2026-02-10T09:49:00+03:00
россия
москва
валентина матвиенко
сергей лавров
совет федерации рф
общество
россия
москва
россия, москва, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Российские дипломаты достойно отстаивают позиции РФ на мировой арене, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Москву, говорится в поздравительной телеграмме
спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.
Матвиенко
, имеющая ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ
, поздравила сотрудников внешнеполитического ведомства с Днем дипломатического работника.
"Сотрудники министерства иностранных дел Российской Федерации достойно приумножают наследие своих предшественников, отстаивают позиции нашей страны на мировой арене, расширяют круг партнеров и единомышленников, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Россию", - говорится в телеграмме.
По ее словам, трудно переоценить вклад дипломатов РФ в решение глобальных задач, укрепление международной стабильности и безопасности, упрочение межгосударственного сотрудничества, защиту прав российских граждан и соотечественников за рубежом.
Матвиенко также отметила, что отечественная внешнеполитическая служба по праву гордится своей историей.
"Ее богатые традиции и высокие профессиональные стандарты сформированы талантом и самоотверженным трудом многих поколений дипломатов, чьи верность долгу, компетентность и преданность Родине служат ориентиром для тех, кто сегодня работает на дипломатическом поприще... Уверена, что впереди у российской дипломатии - новые победы и достижения", - отмечается в поздравлении спикера СФ.