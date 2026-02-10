Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 10.02.2026 (обновлено: 09:49 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/matvienko-2073367211.html
Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко
Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.02.2026
Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко
Российские дипломаты достойно отстаивают позиции РФ на мировой арене, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Москву,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:42:00+03:00
2026-02-10T09:49:00+03:00
россия
москва
валентина матвиенко
сергей лавров
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg
https://ria.ru/20260210/prioritet-2073362076.html
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073365367.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_7a69ebb0e376d49094432e56967037b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф, общество
Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Общество
Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко

Матвиенко: дипломаты РФ достойно отстаивают интересы страны на мировой арене

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты достойно отстаивают позиции РФ на мировой арене, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Москву, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.
Матвиенко, имеющая ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ, поздравила сотрудников внешнеполитического ведомства с Днем дипломатического работника.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Путин назвал приоритеты для российской дипломатии
09:11
"Сотрудники министерства иностранных дел Российской Федерации достойно приумножают наследие своих предшественников, отстаивают позиции нашей страны на мировой арене, расширяют круг партнеров и единомышленников, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Россию", - говорится в телеграмме.
По ее словам, трудно переоценить вклад дипломатов РФ в решение глобальных задач, укрепление международной стабильности и безопасности, упрочение межгосударственного сотрудничества, защиту прав российских граждан и соотечественников за рубежом.
Матвиенко также отметила, что отечественная внешнеполитическая служба по праву гордится своей историей.
"Ее богатые традиции и высокие профессиональные стандарты сформированы талантом и самоотверженным трудом многих поколений дипломатов, чьи верность долгу, компетентность и преданность Родине служат ориентиром для тех, кто сегодня работает на дипломатическом поприще... Уверена, что впереди у российской дипломатии - новые победы и достижения", - отмечается в поздравлении спикера СФ.
Видео со дипломатами XVII-XX веков, которые ожили благодаря технологиям ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
09:32
 
РоссияМоскваВалентина МатвиенкоСергей ЛавровСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала