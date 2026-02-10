Российские дипломаты достойно отстаивают интересы страны, заявила Матвиенко

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты достойно отстаивают позиции РФ на мировой арене, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Москву, говорится в поздравительной Российские дипломаты достойно отстаивают позиции РФ на мировой арене, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Москву, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.

Матвиенко , имеющая ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ , поздравила сотрудников внешнеполитического ведомства с Днем дипломатического работника.

"Сотрудники министерства иностранных дел Российской Федерации достойно приумножают наследие своих предшественников, отстаивают позиции нашей страны на мировой арене, расширяют круг партнеров и единомышленников, убедительно доказывают оппонентам бесперспективность внешнего давления на Россию", - говорится в телеграмме.

По ее словам, трудно переоценить вклад дипломатов РФ в решение глобальных задач, укрепление международной стабильности и безопасности, упрочение межгосударственного сотрудничества, защиту прав российских граждан и соотечественников за рубежом.

Матвиенко также отметила, что отечественная внешнеполитическая служба по праву гордится своей историей.