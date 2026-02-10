https://ria.ru/20260210/maslenitsa-2073343258.html
Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Масленичная неделя в 2026 году завершится в воскресенье, 22 февраля, совпав с длинными выходными в честь Дня защитника Отечества, что создаёт отличную возможность для семейного празднования, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Я Масленицу люблю и всегда стараюсь отмечать. Это праздник про семью, про живое общение, про ощущение, что зима наконец-то отступает. В такие дни особенно важно отвлечься от суеты, провести время с детьми, родителями, друзьями. В этом году Масленица удачно совпала с длинными февральскими выходными в честь Дня защитника Отечества - это редкий и по-настоящему тёплый повод собраться с близкими", - сказал Гусев.
Он отметил, что такие праздники, как Масленица создают настроение и дают чувство нормальной, человеческой жизни, чего сейчас всем очень не хватает. "Кроме того, Масленица - это ожидание Великого поста", - подчеркнул депутат.