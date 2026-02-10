Рейтинг@Mail.ru
Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 10.02.2026
03:31 10.02.2026
Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме
Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 10.02.2026
Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме
Масленичная неделя в 2026 году завершится в воскресенье, 22 февраля, совпав с длинными выходными в честь Дня защитника Отечества, что создаёт отличную... РИА Новости, 10.02.2026
Масленица совпадает с длинными выходными в феврале, рассказали в Госдуме

РИА Новости: Гусев рассказал, что Масленица в 2026 году завершится 22 февраля

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Масленичная неделя в 2026 году завершится в воскресенье, 22 февраля, совпав с длинными выходными в честь Дня защитника Отечества, что создаёт отличную возможность для семейного празднования, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Я Масленицу люблю и всегда стараюсь отмечать. Это праздник про семью, про живое общение, про ощущение, что зима наконец-то отступает. В такие дни особенно важно отвлечься от суеты, провести время с детьми, родителями, друзьями. В этом году Масленица удачно совпала с длинными февральскими выходными в честь Дня защитника Отечества - это редкий и по-настоящему тёплый повод собраться с близкими", - сказал Гусев.
Он отметил, что такие праздники, как Масленица создают настроение и дают чувство нормальной, человеческой жизни, чего сейчас всем очень не хватает. "Кроме того, Масленица - это ожидание Великого поста", - подчеркнул депутат.
Масленица 2026: даты, история, традиции и как отмечают дома
27 января, 20:47
 
