Макрон признал отставание ЕС в сфере обороны

ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон признал отставание Европы от США и Китая в инвестициях в оборону и призвал европейский страны производить коллективные инвестиции в этой сфере.
"Сегодня нам предстоит вести три битвы: в области безопасности и обороны, в области технологий экологического перехода, а также в области искусственного интеллекта и квантовых технологий. Во всех этих областях мы инвестируем гораздо меньше, чем Китай и США. Если ЕС не предпримет никаких действий в течение трех-пяти лет, он будет вытеснен из этих секторов. И эти инвестиции… не должны быть отнесены к компетенции отдельных стран. Это должны быть совместные инвестиции", - сказал французский лидер в интервью СМИ, в том числе изданию Monde.
Макрон указал на то, что Европе следует сосредоточиться на поддержке своих отраслей промышленности, таких как автомобилестроение. При этом он признал, что в некоторых сферах ЕС не может ориентироваться на свои производства, например, в области создания мобильных телефонов, так как они больше не производятся в ЕС.
Президент Франции также заявил о том, что Европе необходимо поддерживать свою промышленность. В этой связи ЕС не следует навязывать своим производителям ограничения, которые не применяются в отношении стран-поставщиков, которые не входят в Европейский Союз.
Еврокомиссия в марте 2025 года представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В мае 2025 года государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в августе сообщила, что в программе участвуют 19 стран ЕС.
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.