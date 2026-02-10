Рейтинг@Mail.ru
Лавров возложил цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников МИД - РИА Новости, 10.02.2026
11:26 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073396944.html
Лавров возложил цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников МИД
Лавров возложил цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников МИД - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров возложил цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников МИД
Глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю Дня дипломата возложил цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников, погибших при исполнении служебного долга,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:26:00+03:00
2026-02-10T11:26:00+03:00
Лавров возложил цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников МИД

РИА Новости: Лавров возложил цветы к мемориальным доскам по случаю Дня дипломата

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятной доске ветеранов МИД РФ в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятной доске ветеранов МИД РФ в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятной доске ветеранов МИД РФ в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю Дня дипломата возложил цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров по традиции выступил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании министерства на Смоленской площади.
"Сегодня в День дипломатического работника мы по традиции собрались, чтобы отдать дань памяти сотрудникам Народного комиссариата иностранных дел, внешторговцам, павшим на полях Великой Отечественной войны. Также вспоминаем тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Хотел бы только к именам, которые выбиты на плите, добавить Александра Ивановича Мацегору (посол РФ в КНДР - ред.), который трагически погиб в этом году на посту. Безусловно, мы всегда будем помнить о жертвах политических репрессий, которые работали в нашем министерстве и, конечно, о всех других", - сказал Лавров после возложения.
Также министр поблагодарил и поздравил с праздником коллектив министерства иностранных дел, сотрудников территориальных представительств МИД в российских регионах, сотрудников российских загранучреждений и ветеранов.
В мероприятии приняли участие как сотрудники министерства иностранных дел России, так и послы иностранных государств - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, госсекретарь Союзного государства и другие. Позже им провели экскурсию по выставке, посвященной выдающимся российским дипломатам. Она находится в фойе главного здания министерства.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
