На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3.1

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Магнитуда одного из афтершоков после землетрясения в районе Анапы и Новороссийска составила 3.1, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева сообщила РИА Новости, что примерно девять слабых афтершоков зарегистрировано после землетрясения в Анапе и Новороссийске, могут быть еще, но тоже слабые.
"Сетью сейсмической станций Крыма в 7.45 зарегистрирован один из афтершоков магнитудой 3.1. У него тот же очаг, что и у основного толчка. Остальные были более слабые, мы их не видим", - сказала Бондарь.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью. Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине десяти километров.
