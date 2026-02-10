Рейтинг@Mail.ru
На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3.1
13:25 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kuban-2073430403.html
На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3.1
На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3.1 - РИА Новости, 10.02.2026
На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3.1
Магнитуда одного из афтершоков после землетрясения в районе Анапы и Новороссийска составила 3.1, сообщила РИА Новости заместитель директора Института... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:25:00+03:00
2026-02-10T13:25:00+03:00
анапа
новороссийск
республика крым
андрей кравченко (государственный служащий)
крымский федеральный университет
российская академия наук
https://ria.ru/20260210/novorossijsk-2073365898.html
анапа
новороссийск
республика крым
анапа, новороссийск, республика крым, андрей кравченко (государственный служащий), крымский федеральный университет, российская академия наук
Анапа, Новороссийск, Республика Крым, Андрей Кравченко (государственный служащий), Крымский федеральный университет, Российская академия наук
На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3.1

Магнитуда одного из афтершоков после землетрясения на Кубани составила 3.1

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Магнитуда одного из афтершоков после землетрясения в районе Анапы и Новороссийска составила 3.1, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева сообщила РИА Новости, что примерно девять слабых афтершоков зарегистрировано после землетрясения в Анапе и Новороссийске, могут быть еще, но тоже слабые.
"Сетью сейсмической станций Крыма в 7.45 зарегистрирован один из афтершоков магнитудой 3.1. У него тот же очаг, что и у основного толчка. Остальные были более слабые, мы их не видим", - сказала Бондарь.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью. Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине десяти километров.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Очевидцы рассказали о землетрясении на Кубани
Вчера, 09:36
 
Анапа
Новороссийск
Республика Крым
Андрей Кравченко (государственный служащий)
Крымский федеральный университет
Российская академия наук
 
 
