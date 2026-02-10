На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3.1

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Магнитуда одного из афтершоков после землетрясения в районе Анапы и Новороссийска составила 3.1, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.