Крылова упала в квалификации шорт-трека на Олимпиаде
Крылова упала в квалификации шорт-трека на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Крылова упала в квалификации шорт-трека на Олимпиаде
Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T13:02:00+03:00
2026-02-10T13:02:00+03:00
2026-02-10T13:08:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
шорт-трек
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
спорт, зимние олимпийские игры 2026, шорт-трек
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Шорт-трек
