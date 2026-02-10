https://ria.ru/20260210/kreml-2073449936.html
Путин и президент ЮАР обсудили ситуацию вокруг Украины
Путин и президент ЮАР обсудили ситуацию вокруг Украины
В разговоре президента России Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой затрагивалась ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.02.2026
