Тренд по привлечению выпускников в курьерскую службу нужно переломить, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 10.02.2026
общество
антон котяков
общество, антон котяков
Минтруд призвал переломить тренд с выпускниками, работающими курьерами
Котяков призвал переломить тренд по привлечению выпускников в курьерскую службу
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тренд по привлечению выпускников в курьерскую службу нужно переломить, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"У курьеров действительно неплохой уровень дохода, что в сочетании с простым входом в эту профессию привлекает в нее массу людей. Нам этот тренд надо переломить… Конечно, когда не знаешь точно, куда устроиться после окончания института, проще пойти работать доставщиком и так зарабатывать на жизнь", - сказал Котяков
в интервью изданию "Эксперт
".
По его словам, нужно сделать так, чтобы студенты, начиная со старших курсов, понимали, как будет развиваться их карьерный путь.