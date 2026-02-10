Рейтинг@Mail.ru
09:35 10.02.2026
Минтруд призвал переломить тренд с выпускниками, работающими курьерами
Минтруд призвал переломить тренд с выпускниками, работающими курьерами
Тренд по привлечению выпускников в курьерскую службу нужно переломить, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 10.02.2026
2026
антон котяков
Антон Котяков
Минтруд призвал переломить тренд с выпускниками, работающими курьерами

Котяков призвал переломить тренд по привлечению выпускников в курьерскую службу

© РИА Новости / Александр Кряжев
Антон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тренд по привлечению выпускников в курьерскую службу нужно переломить, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"У курьеров действительно неплохой уровень дохода, что в сочетании с простым входом в эту профессию привлекает в нее массу людей. Нам этот тренд надо переломить… Конечно, когда не знаешь точно, куда устроиться после окончания института, проще пойти работать доставщиком и так зарабатывать на жизнь", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт".
По его словам, нужно сделать так, чтобы студенты, начиная со старших курсов, понимали, как будет развиваться их карьерный путь.
Курьер во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа средняя зарплата курьеров в России
18 января, 01:36
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
