Еще один молодежный центр создадут в Костроме

КОСТРОМА, 10 фев – РИА Новости. Еще один молодежный центр откроют в Костроме, для этого проведут капремонт пустующего здания, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

Сообщается, что губернатор Сергей Ситников уделяет особое внимание вопросам патриотического воспитания детей и молодежи. В Костромской области принят закон о патриотическом воспитании, в его рамках действуют более 300 молодежных клубов и объединений.

"Для занятий молодежи будет проведен капитальный ремонт пустующего здания в Костроме. Новый молодежный центр объединит организации, которые занимаются патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи", - говорится в сообщении.

В центре планируется проводить военно-спортивные сборы, соревнования для допризывной молодёжи, фестивали патриотической песни и семейные мероприятия. В том числе будет реализована программа по основам управления беспилотниками. Центр сможет принять более 1000 молодых людей от 14 до 35 лет.

"Задача одна – создать условия для того, чтобы ребята могли всесторонне развиваться, заниматься прикладными видами спорта, рукопашным боем, изучать беспилотные системы, готовиться к службе в Вооружённых силах России", - подчеркнул губернатор.