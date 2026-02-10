Рейтинг@Mail.ru
Еще один молодежный центр создадут в Костроме
Костромская область
Костромская область
 
20:55 10.02.2026
Еще один молодежный центр создадут в Костроме
Еще один молодежный центр создадут в Костроме - РИА Новости, 10.02.2026
Еще один молодежный центр создадут в Костроме
Еще один молодежный центр откроют в Костроме, для этого проведут капремонт пустующего здания, сообщила пресс-служба администрации Костромской области. РИА Новости, 10.02.2026
костромская область
кострома
костромская область
мантурово
сергей ситников
кострома
костромская область
мантурово
кострома, костромская область, мантурово, сергей ситников
Костромская область, Кострома, Костромская область, Мантурово, Сергей Ситников
Еще один молодежный центр создадут в Костроме

Еще один молодежный центр откроют в Костроме после капремонта в пустующем здании

Жилые дома в Костроме
Жилые дома в Костроме
Жилые дома в Костроме
Жилые дома в Костроме. Архивное фото
КОСТРОМА, 10 фев – РИА Новости. Еще один молодежный центр откроют в Костроме, для этого проведут капремонт пустующего здания, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.
Сообщается, что губернатор Сергей Ситников уделяет особое внимание вопросам патриотического воспитания детей и молодежи. В Костромской области принят закон о патриотическом воспитании, в его рамках действуют более 300 молодежных клубов и объединений.
"Для занятий молодежи будет проведен капитальный ремонт пустующего здания в Костроме. Новый молодежный центр объединит организации, которые занимаются патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи", - говорится в сообщении.
В центре планируется проводить военно-спортивные сборы, соревнования для допризывной молодёжи, фестивали патриотической песни и семейные мероприятия. В том числе будет реализована программа по основам управления беспилотниками. Центр сможет принять более 1000 молодых людей от 14 до 35 лет.
"Задача одна – создать условия для того, чтобы ребята могли всесторонне развиваться, заниматься прикладными видами спорта, рукопашным боем, изучать беспилотные системы, готовиться к службе в Вооружённых силах России", - подчеркнул губернатор.
Это уже седьмой молодежный центр, который за последние годы создан или капитально отремонтирован в Костромской области, отмечают в обладминистрации. Новые пространства для молодежи открыты в Костроме, Мантурово, Сандогоре, Буе, Сусанино. В 2026 году будут обновлены ещё два центра - в Павино и Нее.
Костромским педагогам презентовали возможности "учительской карты"
23 января, 21:01
 
Костромская областьКостромаКостромская областьМантуровоСергей Ситников
 
 
