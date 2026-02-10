https://ria.ru/20260210/kostroma-2073524985.html
Еще один молодежный центр создадут в Костроме
Еще один молодежный центр создадут в Костроме
Еще один молодежный центр откроют в Костроме, для этого проведут капремонт пустующего здания, сообщила пресс-служба администрации Костромской области. РИА Новости, 10.02.2026
костромская область
кострома
костромская область
мантурово
сергей ситников
кострома
костромская область
мантурово
Еще один молодежный центр создадут в Костроме
Еще один молодежный центр откроют в Костроме после капремонта в пустующем здании
КОСТРОМА, 10 фев – РИА Новости. Еще один молодежный центр откроют в Костроме, для этого проведут капремонт пустующего здания, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.
Сообщается, что губернатор Сергей Ситников уделяет особое внимание вопросам патриотического воспитания детей и молодежи. В Костромской области принят закон о патриотическом воспитании, в его рамках действуют более 300 молодежных клубов и объединений.
"Для занятий молодежи будет проведен капитальный ремонт пустующего здания в Костроме. Новый молодежный центр объединит организации, которые занимаются патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи", - говорится в сообщении.
В центре планируется проводить военно-спортивные сборы, соревнования для допризывной молодёжи, фестивали патриотической песни и семейные мероприятия. В том числе будет реализована программа по основам управления беспилотниками. Центр сможет принять более 1000 молодых людей от 14 до 35 лет.
"Задача одна – создать условия для того, чтобы ребята могли всесторонне развиваться, заниматься прикладными видами спорта, рукопашным боем, изучать беспилотные системы, готовиться к службе в Вооружённых силах России", - подчеркнул губернатор.
Это уже седьмой молодежный центр, который за последние годы создан или капитально отремонтирован в Костромской области, отмечают в обладминистрации. Новые пространства для молодежи открыты в Костроме, Мантурово, Сандогоре, Буе, Сусанино. В 2026 году будут обновлены ещё два центра - в Павино и Нее.