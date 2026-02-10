Рейтинг@Mail.ru
12:12 10.02.2026 (обновлено: 10:40 11.02.2026)
Коростелев вслед за Непряевой не квалифицировался в спринт на Олимпиаде
Коростелев вслед за Непряевой не квалифицировался в спринт на Олимпиаде
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года.
В квалификационном забеге стартовавший под 38-м номером Коростелев финишировал с результатом 3 минуты 19,88 секунды и занял 35-е место. В четвертьфинал пробились 30 сильнейших спортсменов. Победителем квалификации стал норвежец Йоханнес Клебо (3.07,37).
Четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся позднее во вторник.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе лыжница Дарья Непряева, которая ранее не смогла квалифицироваться в четвертьфинал женского спринта классическим стилем.
Российская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
10 февраля, 11:38
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026Савелий Коростелев
 
