Коростелев вслед за Непряевой не квалифицировался в спринт на Олимпиаде
Коростелев вслед за Непряевой не квалифицировался в спринт на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Коростелев вслед за Непряевой не квалифицировался в спринт на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-10T12:12:00+03:00
2026-02-10T12:12:00+03:00
2026-02-11T10:40:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
савелий коростелев
Коростелев вслед за Непряевой не квалифицировался в спринт на Олимпиаде
