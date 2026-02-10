https://ria.ru/20260210/korostelev-2073385495.html
Дядя Коростелева ждет выхода лыжника в полуфинал спринта Олимпиады
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что его племянник сумеет выйти в полуфинал в спринте на Играх в Италии.
В воскресенье Коростелев дебютировал на Олимпийских играх, заняв четвертое место в скиатлоне. Спринтерские гонки на Олимпиаде пройдут во вторник. Квалификация у мужчин начнется в 11:57 мск.
«
"Ожидаю, что Савелий сегодня пройдет квалификацию. Потом будем смотреть, как он будет биться. Но я ожидаю выхода в полуфинал. Естественно, спринт - непредсказуемая гонка. У Савелия не так много практики в международных спринтерских гонках. Но эта дистанция ему подходит", - сказал Морилов
.
"Российские спринты последние годы были достаточно длинными и тяжелыми. И трасса олимпийского спринта тоже достаточно протяженная. Ожидаю хорошего выступления", - добавил он.