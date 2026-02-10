Рейтинг@Mail.ru
Дядя Коростелева ждет выхода лыжника в полуфинал спринта Олимпиады
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
10:42 10.02.2026 (обновлено: 17:15 10.02.2026)
Дядя Коростелева ждет выхода лыжника в полуфинал спринта Олимпиады
Дядя Коростелева ждет выхода лыжника в полуфинал спринта Олимпиады
Дядя Коростелева ждет выхода лыжника в полуфинал спринта Олимпиады
Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что его племянник... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
николай морилов
савелий коростелев
спорт, зимние олимпийские игры 2026, николай морилов, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Николай Морилов, Савелий Коростелев
Дядя Коростелева ждет выхода лыжника в полуфинал спринта Олимпиады

Дядя Коростелева надеется на выход племянника в полуфинал спринта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках дядя Савелия Коростелева Николай Морилов в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что его племянник сумеет выйти в полуфинал в спринте на Играх в Италии.
В воскресенье Коростелев дебютировал на Олимпийских играх, заняв четвертое место в скиатлоне. Спринтерские гонки на Олимпиаде пройдут во вторник. Квалификация у мужчин начнется в 11:57 мск.
«
"Ожидаю, что Савелий сегодня пройдет квалификацию. Потом будем смотреть, как он будет биться. Но я ожидаю выхода в полуфинал. Естественно, спринт - непредсказуемая гонка. У Савелия не так много практики в международных спринтерских гонках. Но эта дистанция ему подходит", - сказал Морилов.
"Российские спринты последние годы были достаточно длинными и тяжелыми. И трасса олимпийского спринта тоже достаточно протяженная. Ожидаю хорошего выступления", - добавил он.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российская сторона не будет оспаривать результат Коростелева в скиатлоне
10 февраля, 09:47
 
Лыжные гонкиСпортЗимние Олимпийские игры 2026Николай МориловСавелий Коростелев
 
