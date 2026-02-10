Посольство Южной Кореи рассказало о развитии культурных обменов с Россией

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Посольство Южной Кореи в Москве продолжает усилия по развитию культурных, академических и гуманитарных обменов с Россией, сообщили РИА Новости в южнокорейском посольстве в Москве.

Глава южнокорейского МИД также заявлял, что Сеул не будет вводить дополнительных санкций против Москвы, но и новых инициатив по сотрудничеству нет.