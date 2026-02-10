Рейтинг@Mail.ru
Посольство Южной Кореи рассказало о развитии культурных обменов с Россией
11:28 10.02.2026
Посольство Южной Кореи рассказало о развитии культурных обменов с Россией
россия, южная корея, в мире, москва, ли сок пэ, георгий зиновьев
Россия, Южная Корея, В мире, Москва, Ли Сок Пэ, Георгий Зиновьев
Посольство Южной Кореи рассказало о развитии культурных обменов с Россией

Посольство Южной Кореи рассказало о развитии гуманитарных обменов с Россией

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Посольство Южной Кореи в Москве продолжает усилия по развитию культурных, академических и гуманитарных обменов с Россией, сообщили РИА Новости в южнокорейском посольстве в Москве.
"Посольство продолжает прилагать усилия по развитию культурных, академических и гуманитарных обменов, а также по поддержке бизнеса в широком спектре сфер, в которых корейская продукция высоко ценится россиянами за качество и инновационность", - сообщили в посольстве Южной Кореи в Москве в комментарии ко Дню дипломатического работника в России.
Как отметили в дипмиссии, эти усилия могут внести конструктивный вклад в восстановление дружественных отношений Москвы и Сеула.
Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией "необходимое общение", главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев до этого сообщал РИА Новости, что отношения с Южной Кореей пока остаются на паузе.
Глава южнокорейского МИД также заявлял, что Сеул не будет вводить дополнительных санкций против Москвы, но и новых инициатив по сотрудничеству нет.
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений
