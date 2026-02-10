Появление АПЛ у Сеула может осложнить ситуацию в регионе, заявил посол

СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Появление у Южной Кореи атомной подводной лодки может осложнить процесс снижения напряженности и примирения на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся военно-политической конфронтации в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.