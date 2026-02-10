Появление АПЛ у Сеула может осложнить ситуацию в регионе, заявил посол

СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Появление у Южной Кореи атомной подводной лодки может осложнить процесс снижения напряженности и примирения на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся военно-политической конфронтации в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, возможная реализация проекта по созданию атомной подлодки должна рассматриваться в более широком контексте ситуации в Северо-Восточной Азии, где сохраняется давление на КНДР со стороны США, Южной Кореи и Японии, которые и без того постоянно демонстрируют Пхеньяну ядерные вооружения в ходе "непрекращающихся" военных маневров.
"Появление в регионе очередного нацеленного на КНДР ударного средства... едва ли может способствовать разрядке напряженности и примирению на Корейском полуострове, о которых здесь говорят как о важнейших национальных задачах", — сказал Зиновьев.
По его словам, появление у Сеула атомной подводной лодки, укладывается в логику неослабляющегося санкционно-силового давления Вашингтона, Сеула и Токио на КНДР, которое Пхеньян "обоснованно" расценивает как угрозу своей безопасности.
Южная Корея и США по итогу переговоров в конце октября согласовали в числе прочего намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи, и Сеул заручился поддержкой США в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.
