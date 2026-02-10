Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений - РИА Новости, 10.02.2026
03:42 10.02.2026
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений - РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений
Отмена санкционных ограничений, введенных Южной Кореей против России, стала бы путем к восстановлению двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
россия
южная корея
сеул
георгий зиновьев
россия
южная корея
сеул
в мире, россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Георгий Зиновьев
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений

Посол Зиновьев видит возможность восстановить отношения с Южной Кореей

СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Отмена санкционных ограничений, введенных Южной Кореей против России, стала бы путем к восстановлению двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, после введения санкций и ограничительных мер со стороны Сеула российско-южнокорейские отношения оказались фактически поставлены на паузу.
"В перспективе вижу путь к восстановлению наших отношений в отмене незаконных ограничений, введенных против России", — сказал Зиновьев.
При этом посол подчеркнул, что процесс восстановления двусторонних связей не может быть быстрым и потребует поэтапных шагов. По словам Зиновьева, как гласят китайские пословицы, "толстый лед наморозился не за один день" и "за один прием пищи не поправишься".
"С нашими южнокорейскими коллегами мы могли бы действовать в духе этих высказываний – то есть малыми шагами, а также возможными мерами, отвечающими интересам двух стран, создавать более благоприятную атмосферу в двусторонних отношениях с тем, чтобы она способствовала таянию толстого льда", - подытожил посол.
В миреРоссияЮжная КореяСеулГеоргий Зиновьев
 
 
