https://ria.ru/20260210/koreya-2073344135.html
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений - РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений
Отмена санкционных ограничений, введенных Южной Кореей против России, стала бы путем к восстановлению двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:42:00+03:00
2026-02-10T03:42:00+03:00
2026-02-10T03:42:00+03:00
в мире
россия
южная корея
сеул
георгий зиновьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg
https://ria.ru/20260208/zinovev-2073041649.html
https://ria.ru/20260208/rossija-2073015857.html
россия
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07fa257440ea76316bfb78f864144cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Георгий Зиновьев
Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений
Посол Зиновьев видит возможность восстановить отношения с Южной Кореей
СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Отмена санкционных ограничений, введенных Южной Кореей против России, стала бы путем к восстановлению двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, после введения санкций и ограничительных мер со стороны Сеула
российско-южнокорейские отношения оказались фактически поставлены на паузу.
"В перспективе вижу путь к восстановлению наших отношений в отмене незаконных ограничений, введенных против России", — сказал Зиновьев
.
При этом посол подчеркнул, что процесс восстановления двусторонних связей не может быть быстрым и потребует поэтапных шагов. По словам Зиновьева, как гласят китайские пословицы, "толстый лед наморозился не за один день" и "за один прием пищи не поправишься".
"С нашими южнокорейскими коллегами мы могли бы действовать в духе этих высказываний – то есть малыми шагами, а также возможными мерами, отвечающими интересам двух стран, создавать более благоприятную атмосферу в двусторонних отношениях с тем, чтобы она способствовала таянию толстого льда", - подытожил посол.