Посол России в Сеуле назвал отмену санкций путем к восстановлению отношений

СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Отмена санкционных ограничений, введенных Южной Кореей против России, стала бы путем к восстановлению двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.

По словам дипломата, после введения санкций и ограничительных мер со стороны Сеула российско-южнокорейские отношения оказались фактически поставлены на паузу.

"В перспективе вижу путь к восстановлению наших отношений в отмене незаконных ограничений, введенных против России", — сказал Зиновьев

При этом посол подчеркнул, что процесс восстановления двусторонних связей не может быть быстрым и потребует поэтапных шагов. По словам Зиновьева, как гласят китайские пословицы, "толстый лед наморозился не за один день" и "за один прием пищи не поправишься".