Посол Моргулов: Россия и Китай расширяют сотрудничество в космосе и Арктике

Западные санкции не смогли остановить развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая, сегодня Москва и Пекин уверенно расширяют сферы двустороннего взаимодействия, выводя партнерство на все более высокий уровень. О попытках Запада уговорить Пекин надавить на Москву в вопросе Украины, о главных проблемах российских туристов в Китае, совместных планах РФ и КНР по созданию базы на Луне и по развитию Северного морского пути, а также об углублении сотрудничества в области культуры и образования в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

– Игорь Владимирович, прежде всего позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днем дипломата! Китайское направление нашей внешней политики сегодня имеет стратегическое значение: 2025 год выдался особенно насыщенным с точки зрения двусторонней дипломатии высокого уровня. Глава КНР Си Цзиньпин посетил парад Победы в Москве, президент России Владимир Путин принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и параде в Пекине. Как бы вы оценили итоги развития двусторонних отношений между Пекином и Москвой в 2025 году?

– Спасибо за поздравление с нашим профессиональным праздником. Действительно, прошлый год был богат на двусторонние события и мероприятия, и прошел он, конечно же, под знаком празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Победы в Войне сопротивления китайского народа японским агрессорам, окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций. Эти без преувеличения судьбоносные события XX века во многом сформировали современный мир таким, каким мы его знаем, заложили основу международного права, основанного на суверенном равенстве всех государств. Хотя, как мы видим, не все на Западе, отчаянно цепляясь за свое ускользающее доминирование в мировой экономике и политике, сейчас с этим согласны.

Взаимное участие наших лидеров в торжественных мероприятиях по случаю Великой Победы в Москве и Пекине стало данью памяти боевому братству двух народов, являющемуся одной из основ российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия. Как емко выразился на этот счет наш президент: "Мы были вместе тогда, вместе и сейчас". В те трудные годы испытаний Россия и Китай понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма. Наши страны едины в том, что сохранение памяти об этом, недопущение переписывания истории, героизации преступников и забвения их жертв является общей задачей всего человечества.

Президент Путин также в статусе главного гостя принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине в конце августа-начале сентября. Помимо обмена визитами, лидеры несколько раз общались по телефону и видео-конференц-связи, что позволяло своевременно обмениваться мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня, задавать вектор дальнейшему развитию двусторонних связей. Дипломатия лидеров – мощный драйвер наших отношений с Китаем.

Большое значение для укрепления двустороннего практического взаимодействия имели контакты глав правительств России и Китая в ноябре – в рамках их 30-й регулярной встречи в Ханчжоу и "на полях" заседания Совета глав правительств стран-членов ШОС в Москве. До встречи Михаила Мишустина и Ли Цяна в Ханчжоу успешно прошли заседания пяти комиссий, возглавляемых вице-премьерами, различных отраслевых подкомиссий и рабочих групп.

Заметный импульс развитию российско-китайского межпарламентского диалога и дальнейшему укреплению законодательной базы двусторонних отношений придал визит в Китай в августе председателя Государственной думы Вячеслава Володина для проведения 10-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Все это помогло продвинуть наши двусторонние отношения вперед, расширить сферы взаимодействия, повысить его качественный уровень. Уверен, что в наступившем году нас ждут новые достижения, интересные проекты и много работы, которая в первую очередь направлена на обеспечение благополучия и процветания народов наших стран.

– Важным событием в российско-китайских отношениях в этом году станет 25-летие российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Запланированы ли какие-либо торжественные мероприятия по этому поводу?

– Двадцатипятилетие подписания базового для российско-китайских отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – действительно знаковая дата. За четверть века двусторонние связи прошли большой путь, подтвердив свой стратегический характер и став образцом отношений между крупными державами, основанных на взаимном уважении, учете интересов друг друга и искреннем стремлении к совместному развитию и процветанию.

Изначально договор был заключен на 20 лет с последующей пролонгацией. Нет сомнений в том, что в этом году он будет вновь, уже во второй раз, продлен на очередной пятилетний период.

Празднование юбилея пройдет "красной нитью" через все двусторонние мероприятия нынешнего года. Не останутся в стороне общества дружбы и академические круги – уже идет активная работа по подготовке различных торжественных мероприятий, встреч общественности, конференций и так далее.

Помним и о еще одной круглой дате. Двадцать пятого апреля исполняется 30 лет с момента подписания совместной декларации, провозгласившей развитие стратегического взаимодействия между нашими странами. За эти годы, как известно, уровень наших связей был повышен до отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху. Уверен, это не предел.

– По данным таможенной статистики КНР, товарооборот России и Китая по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,1 миллиарда долларов. С чем, на ваш взгляд, связано снижение объемов двусторонней торговли в этом году?

– По итогам прошлого года объемы российско-китайской торговли показали некоторое снижение. Вместе с тем следует учесть, что в предыдущие три года двусторонний товарооборот рос опережающими темпами и увеличился на 67%, то есть почти на 100 миллиардов долларов. Удерживать такой рост постоянно невозможно в силу объективных рыночных причин. Главное, что нам вновь и с большим заделом удалось превысить знаковую планку в 200 миллиардов долларов, которую в свое время определили лидеры двух стран. Китай по-прежнему прочно удерживает позицию главного торгового партнера России, а наша страна занимает пятую строчку в списке основных контрагентов КНР в страновом разрезе. Это само по себе является свидетельством устойчивости нашего торгово-экономического сотрудничества, подтверждением высокой взаимной заинтересованности в его поступательном развитии.

Иными словами, обеспечена солидная база, а то, что мы наблюдали в прошлом году, есть ее естественная корректировка. Среди причин я бы прежде всего назвал изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители, совокупная доля которых в российском экспорте в КНР сейчас составляет порядка 60%. При этом по итогам года нашей стране удалось закрепиться на позиции ведущего поставщика природного газа в Китай, что является результатом выхода на проектную мощность газопровода "Сила Сибири" и увеличения отгрузок отечественного СПГ.

Что касается импорта из Китая в Россию, который сократился на чуть более 10%, то его снижение предсказывалось многими специалистами по причине насыщения нашего рынка рядом категорий китайской продукции. К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли.

К сожалению, сохраняется и определенное влияние западных санкций. Однако хочу подчеркнуть, что они не остановили взаимовыгодное развитие российско-китайской торговли. Благодаря координации на уровне правительств и бизнеса нам удалось выстроить эффективные каналы взаимодействия, наладить новые производственно-логистические цепочки, устойчивые механизмы проведения двусторонних взаиморасчетов, которые сегодня уже практически полностью осуществляется в рублях и юанях.

– В нынешнем году будет отмечаться 65-летие первого полета человека в космос. Как развивается сотрудничество наших стран в этой сфере? В мае 2025 года Россия и Китай подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной лунной станции. Как идет работа по созданию станции на Луне?

– Многоплановое сотрудничество в области космоса – важная часть нашего стратегического взаимодействия. Работа на этом направлении ведется весьма активно. В прошлом году, невзирая на внешние факторы, продолжалась успешная реализация профильной двусторонней программы на 2023-2027 годы. Продвигались проекты в таких сферах, как исследования дальнего космоса, дистанционное зондирование Земли, разработка полезной нагрузки на космические аппараты, развитие и использование навигационных систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.

Полным ходом идет реализация межправсоглашения о создании международной научной лунной станции. Эксперты ведут обсуждение порядка распределения работ, научных и технических аспектов запланированных совместных миссий. Российские приборы для исследования Луны готовятся к установке на китайские космические аппараты "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". На основе подписанного в мае 2025 года в Москве меморандума создана специальная группа, которая занимается проработкой деталей проекта создания электростанции для научной лунной станции. Речь идет о согласовании целого комплекса вопросов, касающихся проектирования, строительства и функционирования данного объекта.

Рассчитываем, что на основе имеющихся заделов в 2026 году будут достигнуты еще большие результаты на треке сотрудничества в области космоса, развитие которого не только отвечает интересам Москвы и Пекина, но и вносит ощутимый вклад в освоение человечеством космического пространства.

– В последние годы Россия активно развивает направление несырьевого экспорта в Китай. Можно ли назвать 2025 год успешным для российских экспортеров потребительских товаров в КНР?

– Я бы не относил к несырьевому экспорту только потребительские товары. В случае с российскими поставками в Китай речь идет о достаточно широкой номенклатуре продукции, не включающей энергоресурсы. По многим категориям за последнее время удалось существенно продвинуться и достичь хороших результатов. К примеру, в 2025 году более чем в полтора раза увеличились поставки отечественной меди и алюминия в КНР, в совокупности составив почти 11 миллиардов долларов. На 50% выросли отгрузки различных руд, в 14 раз – российского золота. Неплохие показатели также видим в экспорте товаров химической промышленности, удобрений, целлюлозно-бумажной продукции, изделий из пластмассы и резины. Эти направления превращаются в новые точки роста российско-китайской торговли и, надеемся, будут поступательно набирать обороты с учетом огромного потенциала китайского рынка.

Что касается непосредственно потребительских товаров, то эффективной формой их продвижения становится электронная коммерция, налаживание взаимодействия между ведущими интернет-платформами двух стран, что позволяет вовлекать в сотрудничество еще большее число малых и средних предприятий. Это дает впечатляющий эффект: например, в ходе шестичасовой онлайн-трансляции с Красной площади популярной здесь блогера Даньдань в мае 2025 года было продано различной российской продукции на один миллиард рублей. Наше посольство также старается использовать инновационные методы. Так, в декабре прошлого года провели на своей площадке фестиваль "Discover Russia", в рамках которого, помимо ставшей уже традиционной презентации гастрономической продукции, организовали модный показ отечественных брендов одежды, вызвавший здесь огромный интерес.

– Вы упомянули российскую гастрономическую продукцию. Какие наши продовольственные товары пользуются наибольшим спросом среди жителей Китая?

– Продукция российского агропрома в целом очень востребована на китайском рынке, занимая порядка 6,5% в отечественном экспорте в КНР. В 2025 году прирост наблюдался как в стоимостных, так в количественных показателях за счет увеличения отгрузок мяса, рыбы и морепродуктов, макаронных и молочных изделий, масленичных семян и плодов, гороха и алкогольной продукции.

Российский экспортный центр совместно с Минсельхозом России проводят большую работу по продвижению отечественного продовольствия, создавая в городах Китая национальные павильоны. Если ранее такой постоянно действующий павильон был только один – в Шанхае, то в прошлом году за счет развития сети так называемых "точек продвижения" удалось довести общее количество розничных объектов продаж до 120, часть из них – полноценные магазины, часть – выделенные полки в существующих торговых залах.

Эта масштабная деятельность вкупе с фестивалями-ярмарками "Сделано в России", которые в 2025 году проводились в Шэньяне, Харбине и Пекине, помогает популяризировать российские продовольственные товары среди китайских потребителей.

– Одним из наиболее заметных событий 2025 года в отношениях России и Китая стало введение обоими государствами обоюдного безвизового режима. Насколько введение "безвиза" повлияло на турпоток из РФ в КНР? Какие регионы пользуются наибольшей популярностью среди российских туристов?

– По нашим оценкам, на сегодняшний день число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%. Большинство из них прибывают сюда в рамках безвизового въезда. Наибольшей популярностью, помимо традиционных направлений – Пекин, Шанхай и Хайнань, – пользуются Гуанчжоу, Харбин, приграничные города провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия – Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжурия.

– Наблюдает ли посольство рост числа происшествий с участием российских граждан на территории Китая на фоне введения безвизового режима? Какие происшествия с участием российских туристов возникают наиболее часто?

– Нет, существенного прироста проблем мы не отмечаем. Разумеется, увеличение количества прибывающих в Китай арифметически увеличивает статистику консульских случаев. Наиболее частыми из них являются утеря загранпаспортов. Только за январь этого года у нас было шесть подобных обращений.

Еще один вид происшествий – курение электронных сигарет на борту прибывающих в КНР воздушных судов. В январе зафиксировано три таких факта с участием российских граждан. Должен сказать, что здесь это считается довольно серьезным административным правонарушением, которое обычно карается арестом на семь суток. Но, повторюсь, введение "безвиза" не привело к значимому росту происшествий с нашими соотечественниками в Китае.

– Минувший год завершил период перекрестных Годов культуры России и Китая (2024-2025 годы). Стали ли жители Китая глубже понимать русскую культуру за последние два года? Стали ли народы наших стран немного ближе благодаря многочисленным культурным мероприятиям? Сохранится ли, по вашей оценке, высокий уровень взаимодействия в сфере культуры между Россией и Китаем?

– Перекрестные годы, в рамках которых состоялось более 400 ярких мероприятий, на мой взгляд, позволили сформировать у китайской аудитории более целостное представление о русской культуре. Здесь давно знают и любят отечественное академическое искусство, и гастроли наших ведущих оркестров, балетных и оперных трупп, разного рода выставки ожидаемо пользовались невероятной популярностью. Одну только экспозицию картин Ильи Репина в Национальном музее Китая, включившую более 90 работ из Третьяковской галереи и Русского музея, посетили свыше 350 тысяч человек. Но параллельно местная публика открыла новые для себя грани творческой жизни нашей страны: шедевры авангарда из коллекции Русского музея, новаторские театральные работы, например, "Чайку" в постановке Константина Хабенского, произведения современных российских художников, в том числе работающих в жанре цифрового искусства и экспериментальных стилях.

Нет сомнений в том, что импульс, приданный взаимодействию в области культуры, позволит поддерживать его высокую динамику и после завершения перекрестных годов. У представителей российских и китайских творческих кругов за прошедшие два года сложились тесные партнерские связи, сотрудничество между ними приобрело системный характер: ведущие музеи заключили соглашения о ежегодном обмене выставками, на регулярную основу переведены гастроли наших артистов, создаются долгосрочные совместные проекты в различных областях искусства.

– В соответствии с решением лидеров России и Китая, 2026-2027 годы объявлены перекрестными Годами образования. Какова основная цель перекрестных годов образования?

– Основная цель та же, что и у Годов культуры – придать стимул сотрудничеству в профильной сфере, обогатить его новым содержанием, расширить социальную базу отношений за счет вовлечения в российско-китайские связи большого числа учащихся, студентов, преподавателей, ученых. Это тем более актуально, что образовательные обмены – это еще и чаще всего молодежные обмены, а ведь именно молодежи предстоит перенимать эстафету нашей дружбы, передающейся из поколения в поколение.

Важно также продемонстрировать государственную поддержку отрасли, под эгидой годов придать планомерный характер практическому взаимодействию образовательных организаций. Уверен, что годы будут также способствовать популяризации изучения русского языка в Китае и китайского – в России.

Второго февраля президент России Владимир Путин издал распоряжение, в котором поручил правительству Российской Федерации создать российскую часть оргкомитета по проведению годов и в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Аналогичная подготовительная работа сейчас активно ведется и китайской стороной. Думаю, что двухлетний перекрестный проект в сфере образования получится не менее масштабным, чем Годы культуры, и порадует нас многими запоминающимися событиями.

– А есть вероятность доведения совокупного объема академической мобильности между двумя странами до 100 тысяч человек, как это предусмотрено дорожной картой расширения гуманитарного сотрудничества?

– Мы уже вплотную приблизились к этой отметке, несмотря на то что ее достижение предполагается только к 2030 году. По оценкам министерства образования КНР, в России насчитывается 56 тысяч студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета, также около 10 тысяч слушателей подготовительных отделений и языковых курсов. Число наших студентов здесь превышает 21 тысячу человек.

Так что цель в 100 тысяч вполне достижима. Тем более что отечественная высшая школа уже широко представлена на территории КНР. С участием наших вузов реализуются 184 образовательные программы, зарегистрировано 35 совместных институтов, в Университете МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне учатся почти пять тысяч человек. В 2026 году ожидается открытие кампуса Московского энергетического института в островной провинции Хайнань, обсуждаем с Пекинским Народным университетом планы создания еще одного совместного образовательного учреждения в столичном регионе.

Позитивная динамика на треке академической мобильности подтверждается и статистическими данными. Если в "допандемийное" время в консульские учреждения России в КНР обращалось за учебными визами до 17 тысяч человек ежегодно, то в 2024-2025 годах мы фиксируем рекордный двукратный рост – по 33-34 тысяч обращений.

– Многие политики на Западе неоднократно выражали надежду на то, что Китай будет использовать свое влияние для содействия скорейшему урегулированию украинского кризиса. Как в настоящее время развивается диалог с китайской стороной по ситуации на Украине? Изменилась ли позиция Пекина по украинскому кризису за последний год?

– Давайте называть вещи своими именами. Те западные эмиссары, которые наведываются в Пекин и призывают Китай помочь завершению конфликта через оказание давления на Москву, сами нацелены отнюдь не на достижение прочного мира и безопасности, а на перманентную милитаризацию Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Наши китайские друзья хорошо это понимают, и потому подобные попытки западников успеха не имеют, хотя они продолжают их предпринимать с упорством, достойным лучшего применения.

Китай остается на своей последовательной позиции, которая учитывает историю и международный контекст возникновения кризиса. Принципиально важно, что Пекин выступает за долгосрочное и окончательное урегулирование конфликта на основе устранения его первопричин, приветствует шаги по нахождению политико-дипломатического решения.

Мы ведем с китайской стороной регулярный диалог по ситуации на Украине, в том числе по линии внешнеполитических ведомств – наши дипломаты находятся в плотном контакте по этой теме как в столицах, так и на международных площадках.

– В последнее время обострилась тема "соперничества за Арктику" между ведущими державами. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он заявлял, что если США не заберут себе остров, то "это сделают Россия или Китай". Готовы ли Россия и Китай к вызовам в Арктике со стороны США? Как развивается сотрудничество в регионе между Москвой и Пекином?

– И мы, и наши китайские партнеры неоднократно заявляли об отсутствии у нас планов по захвату Гренландии. В Вашингтоне прекрасно об этом знают. Рост напряженности в Арктике – следствие линии США и их союзников по НАТО, привносящих в регион конфронтационные и неоколониальные подходы и превращающих остров в зону геополитического противостояния.

Россия со своей стороны динамично развивает Северный морской путь, тесно сотрудничая в вопросах его использования с дружественными странами, в том числе с Китаем. По решению глав государств два года назад в составе Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств была создана подкомиссия по СМП. Одним из результатов ее деятельности стало утверждение дорожной карты по достижению двумя нашими государствами целевого показателя грузопотока на данном маршруте в 20 миллионов тонн к 2030 году. Речь идет не только о перевозках, но и о таких областях, как подготовка специалистов для работы на полярных судах, создание кораблей арктического класса и строительство судостроительных предприятий, совершенствование портово-логистической инфраструктуры.

Москва и Пекин рассматривают СМП как важную глобальную транспортную артерию, альтернативу традиционному южному маршруту перевалки грузов между Азией и Европой, развитие которой к тому же открывает доступ к перспективным арктическим проектам. Наши китайские партнеры весьма заинтересованы в такой кооперации, о чем в том числе свидетельствует запуск в октябре прошлого года между городом Нинбо на востоке КНР и портами Западной Европы транзитной контейнерной линии, которую здесь уже окрестили "Арктический экспресс".