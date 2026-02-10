Рейтинг@Mail.ru
12:52 10.02.2026
Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий
Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий
общество, россия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий

Кириенко призвал госслужащих идти в ногу со временем и обладать желанием учиться

© РИА Новости / Алексей МайшевСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сергей Кириенко . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Успешный государственный служащий должен идти в ногу со временем и обладать желанием и умением учиться, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Конечно, надо идти в ногу со временем, но мне кажется, важнейшая вещь, которой должна научить система образования, - это умение и желание учиться. Мир так быстро меняется, что мы не предскажем, что нужно знать для успешной госслужбы через 10 лет, и даже не можем предположить, что потребуется самым главным знанием через 30 лет" - сказал Кириенко на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" международного конгресса государственного управления.
По его мнению, возраст человека определяется не годом рождения в паспорте, а именно любопытством, умением и желанием учиться.
"пока человеку все интересно в жизни - он молодой, как только он считает, что он все знает и ему нечему учиться - он стал старым", - полагает Кириенко.
"Умение учиться - это первое, а второе - это все-таки... (как ответил президент России Владимир Путин - ред.) быть способным чувствовать боль другого человека, как свою собственную", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Кириенко назвал анекдот про детей генерала неактуальным для России
ОбществоРоссияСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
