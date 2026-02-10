https://ria.ru/20260210/kirienko-2073423858.html
Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий
Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий
Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий
Успешный государственный служащий должен идти в ногу со временем и обладать желанием и умением учиться, считает первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 10.02.2026
россия
2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Успешный государственный служащий должен идти в ногу со временем и обладать желанием и умением учиться, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Конечно, надо идти в ногу со временем, но мне кажется, важнейшая вещь, которой должна научить система образования, - это умение и желание учиться. Мир так быстро меняется, что мы не предскажем, что нужно знать для успешной госслужбы через 10 лет, и даже не можем предположить, что потребуется самым главным знанием через 30 лет" - сказал Кириенко
на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" международного конгресса государственного управления.
По его мнению, возраст человека определяется не годом рождения в паспорте, а именно любопытством, умением и желанием учиться.
"пока человеку все интересно в жизни - он молодой, как только он считает, что он все знает и ему нечему учиться - он стал старым", - полагает Кириенко.
"Умение учиться - это первое, а второе - это все-таки... (как ответил президент России Владимир Путин
- ред.) быть способным чувствовать боль другого человека, как свою собственную", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.