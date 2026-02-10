Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Успешный государственный служащий должен идти в ногу со временем и обладать желанием и умением учиться, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его мнению, возраст человека определяется не годом рождения в паспорте, а именно любопытством, умением и желанием учиться.

"пока человеку все интересно в жизни - он молодой, как только он считает, что он все знает и ему нечему учиться - он стал старым", - полагает Кириенко.