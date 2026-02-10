Рейтинг@Mail.ru
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента - РИА Новости, 10.02.2026
11:49 10.02.2026
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента
россия
москва
сергей кириенко
владимир путин
россия
москва
россия, москва, сергей кириенко, владимир путин
Россия, Москва, Сергей Кириенко, Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что главным качеством президента такой страны, как Россия, является способность чувствовать боль другого как свою.
Во вторник в Москве проходит пленарная сессия "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" в рамках Международного конгресса государственного управления. В ходе мероприятия Кириенко вспомнил, что что в 2000-е годы, когда Кириенко был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, на встрече Путина со школьниками и студентами один из учеников задал ему вопрос о главном качестве успешного президента России.
"Понимаю, что такого вопроса никто не ожидал, и я подумал, что, наверное, Владимир Владимирович сейчас ответит, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия - огромная страна. И Владимир Владимирович тогда дал поразивший меня ответ, и поэтому я на всю жизнь его запомнил: он сказал, что для того, чтобы успешно работать президентом в такой стране, как Россия, самое главное - это быть способным чувствовать боль другого человека как свою собственную", - сказал Кириенко.
Первый международный конгресс государственного управления проходит в Москве на территории президентской академии (РАНХиГС) с 10 по 13 февраля. В мероприятии принимают участие более 1,2 тысячи человек. Целью конгресса стало формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и практических задач для повышения качества госуправления.
