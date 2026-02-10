Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента

"Понимаю, что такого вопроса никто не ожидал, и я подумал, что, наверное, Владимир Владимирович сейчас ответит, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия - огромная страна. И Владимир Владимирович тогда дал поразивший меня ответ, и поэтому я на всю жизнь его запомнил: он сказал, что для того, чтобы успешно работать президентом в такой стране, как Россия, самое главное - это быть способным чувствовать боль другого человека как свою собственную", - сказал Кириенко.