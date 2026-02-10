https://ria.ru/20260210/kirienko-2073402785.html
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента - РИА Новости, 10.02.2026
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что главным качеством... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:49:00+03:00
2026-02-10T11:49:00+03:00
2026-02-10T11:49:00+03:00
россия
москва
сергей кириенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
https://ria.ru/20260210/putin-2073394604.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей кириенко, владимир путин
Россия, Москва, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента
Кириенко: Путин назвал способность чувствовать боль другого качеством президента
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что главным качеством президента такой страны, как Россия, является способность чувствовать боль другого как свою.
Во вторник в Москве
проходит пленарная сессия "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" в рамках Международного конгресса государственного управления. В ходе мероприятия Кириенко
вспомнил, что что в 2000-е годы, когда Кириенко был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, на встрече Путина
со школьниками и студентами один из учеников задал ему вопрос о главном качестве успешного президента России
.
"Понимаю, что такого вопроса никто не ожидал, и я подумал, что, наверное, Владимир Владимирович сейчас ответит, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия - огромная страна. И Владимир Владимирович тогда дал поразивший меня ответ, и поэтому я на всю жизнь его запомнил: он сказал, что для того, чтобы успешно работать президентом в такой стране, как Россия, самое главное - это быть способным чувствовать боль другого человека как свою собственную", - сказал Кириенко.
Первый международный конгресс государственного управления проходит в Москве на территории президентской академии (РАНХиГС) с 10 по 13 февраля. В мероприятии принимают участие более 1,2 тысячи человек. Целью конгресса стало формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и практических задач для повышения качества госуправления.