Кириенко оценил вклад Путина в развитие кадровой системы госслужбы - РИА Новости, 10.02.2026
11:11 10.02.2026 (обновлено: 11:41 10.02.2026)
Кириенко оценил вклад Путина в развитие кадровой системы госслужбы
Кириенко оценил вклад Путина в развитие кадровой системы госслужбы
Кириенко оценил вклад Путина в развитие кадровой системы госслужбы

Кириенко: кадровая система госслужбы впервые стала открытой благодаря Путину

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кадровая система госслужбы в России благодаря решениями президента РФ Владимира Путина впервые стала открытой, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Изменения произошли просто фундаментальные в системе государственного управления. Первое, что произошло благодаря решениям нашего президента - система кадровая в госслужбе впервые стала открытой", - сказал Кириенко на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" международного конгресса государственного управления.
Он отметил, что эта система не замкнутая, когда губернаторов, мэров и министров ищут среди людей, которые уже находятся на государственной службе.
"Когда запускался по поручению президента первый конкурс "Лидеры России" в 2017 году, я помню, что все вспоминали грустный советский анекдот: "Может ли сын полковника стать генералом?" Ответ был: "Нет, не может, потому что у генерала есть свои дети". Это был антипод, если хотите, от которого действовала вся система", - добавил Кириенко.
Первый замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что на сегодняшний лень в России действует система, в которой любой человек может подать заявку на конкурсы, пойти учиться в школу губернаторов, школу мэров.
РоссияСергей КириенкоВладимир ПутинПолитика
 
 
