Кириенко оценил вклад Путина в развитие кадровой системы госслужбы

Он отметил, что эта система не замкнутая, когда губернаторов, мэров и министров ищут среди людей, которые уже находятся на государственной службе.

"Когда запускался по поручению президента первый конкурс "Лидеры России" в 2017 году, я помню, что все вспоминали грустный советский анекдот: "Может ли сын полковника стать генералом?" Ответ был: "Нет, не может, потому что у генерала есть свои дети". Это был антипод, если хотите, от которого действовала вся система", - добавил Кириенко.