Рейтинг@Mail.ru
Путин совершил революцию в оценке работы госслужащих, заявил Кириенко - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kirienko-2073393625.html
Путин совершил революцию в оценке работы госслужащих, заявил Кириенко
Путин совершил революцию в оценке работы госслужащих, заявил Кириенко - РИА Новости, 10.02.2026
Путин совершил революцию в оценке работы госслужащих, заявил Кириенко
Президент России Владимир Путин совершил революцию, когда мнение людей стало главным критерием в оценке работы государственных служащих, заявил первый... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:08:00+03:00
2026-02-10T11:08:00+03:00
россия
москва
сергей кириенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
https://ria.ru/20260128/kirienko-2070773960.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей кириенко, владимир путин
Россия, Москва, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Путин совершил революцию в оценке работы госслужащих, заявил Кириенко

Кириенко: Путин совершил революцию в оценке работы государственных служащих

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совершил революцию, когда мнение людей стало главным критерием в оценке работы государственных служащих, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Во вторник в Москве проходит пленарная сессия "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" в рамках Международного конгресса государственного управления.
"На мой взгляд, еще одну революцию сделал президент уже в 2024 году, когда главным в оценке результатов деятельности практически всех госслужащих и в регионах, и в федеральных министерствах и ведомствах, по решению президента, стали не только рубли, тонны, километры, квадратные метры, а оценка людей. У нас везде появились социологические показатели", - сказал Кириенко.
Первый международный конгресс государственного управления проходит в Москве на территории президентской академии (РАНХиГС) с 10 по 13 февраля. В мероприятии принимают участие более 1,2 тысячи человек. Целью конгресса стало формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и практических задач для повышения качества госуправления.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Кириенко рассказал, какие слова Путина его поразили
28 января, 14:38
 
РоссияМоскваСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала