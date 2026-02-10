Путин совершил революцию в оценке работы госслужащих, заявил Кириенко

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совершил революцию, когда мнение людей стало главным критерием в оценке работы государственных служащих, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Во вторник в Москве проходит пленарная сессия "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" в рамках Международного конгресса государственного управления.
"На мой взгляд, еще одну революцию сделал президент уже в 2024 году, когда главным в оценке результатов деятельности практически всех госслужащих и в регионах, и в федеральных министерствах и ведомствах, по решению президента, стали не только рубли, тонны, километры, квадратные метры, а оценка людей. У нас везде появились социологические показатели", - сказал Кириенко.
Первый международный конгресс государственного управления проходит в Москве на территории президентской академии (РАНХиГС) с 10 по 13 февраля. В мероприятии принимают участие более 1,2 тысячи человек. Целью конгресса стало формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и практических задач для повышения качества госуправления.
Кириенко рассказал, какие слова Путина его поразили
28 января, 14:38