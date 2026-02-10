https://ria.ru/20260210/kazahstan-2073382338.html
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев
АСТАНА, 10 фев — РИА Новости. Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
"Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан
окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом", — сказал он на расширенном заседании правительства.
Токаев
отметил, что нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы на основе концепции "Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство".
По словам президента, действующая конституция сыграла огромную роль во всех достижениях Казахстана за 30 лет. Но она принималась, когда страна только вставала на ноги. Поэтому, подчеркнул Токаев, важно актуализировать цели, ценности и принципы и закрепить их на конституционном уровне.
В конце января в Казахстане создали комиссию по конституционной реформе. Она занимается анализом предложений и подготовкой изменений в основной закон. Одно из ключевых изменений — образование нового однопалатного парламента, состоящего из 145 депутатов и обладающего расширенными полномочиями.