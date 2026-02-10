Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев

По словам президента, действующая конституция сыграла огромную роль во всех достижениях Казахстана за 30 лет. Но она принималась, когда страна только вставала на ноги. Поэтому, подчеркнул Токаев, важно актуализировать цели, ценности и принципы и закрепить их на конституционном уровне.