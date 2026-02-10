Рейтинг@Mail.ru
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев
10:26 10.02.2026 (обновлено: 15:47 10.02.2026)
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев
Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 10.02.2026
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления, заявил Токаев

Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 10 фев — РИА Новости. Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
"Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом", — сказал он на расширенном заседании правительства.
Токаев отметил, что нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы на основе концепции "Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство".
По словам президента, действующая конституция сыграла огромную роль во всех достижениях Казахстана за 30 лет. Но она принималась, когда страна только вставала на ноги. Поэтому, подчеркнул Токаев, важно актуализировать цели, ценности и принципы и закрепить их на конституционном уровне.
В конце января в Казахстане создали комиссию по конституционной реформе. Она занимается анализом предложений и подготовкой изменений в основной закон. Одно из ключевых изменений — образование нового однопалатного парламента, состоящего из 145 депутатов и обладающего расширенными полномочиями.
В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
