10:50 10.02.2026 (обновлено: 10:51 10.02.2026)
Карасин назвал главных союзников России
Главными союзниками России в настоящее время остаются ее национальные интересы и здравый смысл, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 10.02.2026
россия, латинская америка, африка, григорий карасин, совет федерации рф
Россия, Латинская Америка, Африка, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главными союзниками России в настоящее время остаются ее национальные интересы и здравый смысл, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Союзниками нашей страны являются, прежде всего, наши национальные интересы и здравый смысл. Сегодня мы ориентируемся на развитие отношений с глобальным большинством. К нему относятся Латинская Америка, Африка, Средний и Дальний Восток, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии - все это наши партнеры", - сказал Карасин в интервью онлайн-изданию NEWS.ru.
По мнению сенатора, сотрудничающие с РФ государства понимают, что Запад включился в систему тотальной конфронтации с Россией, которая, видимо, задумывалась заранее.
