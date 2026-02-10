https://ria.ru/20260210/karasin-2073388210.html
Карасин назвал главных союзников России
Главными союзниками России в настоящее время остаются ее национальные интересы и здравый смысл, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 10.02.2026
