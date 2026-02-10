Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
12:44 10.02.2026 (обновлено: 13:05 10.02.2026)
Тарасова объяснила, в чем Ягудин круче Плющенко
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Алексей Ягудин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обладает лучшей техникой в дорожках шагов, чем двукратный победитель Игр Евгений Плющенко, сказала РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Плющенко в интервью РИА Новости рассказал, что, по его информации, Ягудин начал подготовку к дуэли на льду с ним, однако заметил, что полноценному соревнованию могут помешать старые травмы, коих у обоих "хватило бы на футбольную команду". При этом двукратный олимпийский чемпион не исключил, что оба бывших фигуриста могут сразиться в дорожках шагов.
"Уже понятно, кто круче в дорожках. Ягудин был круче на всех соревнованиях. А сейчас что выяснять, какой смысл? Но как они захотят, так и сделают", - сказала Тарасова.
Ягудин выиграл Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити, на которой Плющенко стал серебряным призером.
