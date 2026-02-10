Рейтинг@Mail.ru
Гуменник выступил на Олимпиаде 2026: результаты короткой программы
Фигурное катание
 
21:53 10.02.2026 (обновлено: 23:22 10.02.2026)
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
Гуменник выступил на Олимпиаде 2026: результаты короткой программы
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
Петр Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде в Италии, но не получил высоких баллов. РИА Новости Спорт рассказывает, где судьи придержали российского... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
илья малинин
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
юма кагияма
авторы риа новости спорт
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Юма Кагияма, Пётр Гуменник
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх

Фигурист Гуменник представил короткую программу на Олимпийских играх

ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Петр Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде в Италии, но не получил высоких баллов. РИА Новости Спорт рассказывает, где судьи придержали российского фигуриста.

Вышел среди последних номеров

Выступать в Милане Гуменнику пришлось с чистого листа не только из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую у него была поставлена короткая программа. Международный союз конькобежцев (ISU), выдав по одной квоте российским фигуристам для участия в отборе на Олимпийские игры, параллельно запретил им участвовать в текущих соревнованиях сезона. Таким образом, Гуменник, как и Аделия Петросян, также получившая допуск до квалификации на Игры, были лишены возможности участвовать в серии Гран-при, чемпионате Европы и других международных турнирах, где выступали их основные конкуренты.
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Американский фаворит сел в лужу. Гуменник грохнет его и без музыки
8 февраля, 11:24
Из-за этого российские фигуристы не могли набрать рейтинговые баллы, которые широкой рекой текли в зачет их соперников. Именно поэтому Гуменник вышел на старт олимпийской короткой программы под первым номером - хотя он, при всем уважении к последующим в стартовом списке спортсменам, на голову сильнее подавляющего большинства из них. Объективно место россиянина было среди замыкающих - то есть основных претендентов на награды. Таких же, как и сам Петр.
Ну а из этого следует "во-вторых" - относящееся к специфике фигурного катания как субъективного вида спорта. Выступающим на старте судьи придерживают баллы - чтобы оставить запас для тех, кто будет кататься позже. Вообще-то эта особенность должна была уйти в прошлое после введение новой системы судейства. Но ей, этой системе, уже более 20 лет, а арбитры все так же скупятся на баллы для первых стартовых номеров.
Пётр Гуменник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Пётр Гуменник
Исключения, правда, бывают. Можно привести совсем свежий пример: французские танцоры Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, вставшие в пару только перед началом нынешнего сезона, в ритмическом танце в понедельник выступали во второй группе участников и набрали лучшую сумму баллов, обыграв в том числе трехкратных чемпионов мира американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Но они участвовали и в Гран-при, и в чемпионате Европы. То есть судьи французов видели и знали, на что они способны. Гуменник же показывался на международной арене считанные разы и до 2022 года, когда ISU "забанил" российских фигуристов.

"Деревянных" ценят больше

Впрочем, один международный старт у Гуменника все же был - это та самая олимпийская квалификация в Пекине, где он одержал победу. В короткой набрал Петр тогда 93,80 балла.
Уже в короткой программе мужчин в олимпийском командном турнире стало ясно, что лидеров будут оценивать иначе. Если Гуменник в Пекине за компоненты программы - ту часть оценки, которая отвечает за мастерство скольжения, хореографию и музыкальность - получил 38,96 балла, то уже в Милане, к примеру, довольно "деревянный" канадец Стивен Гоголев - 39,36. Срывной нервический француз Кевин Аймоз, регулярно плачущий после прокатов, удостоился 44,31 балла. Что уж говорить о фаворитах - американце Илье Малинине и японце Юме Кагияме! В их протоколы лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Журова призвала не вешать на Малинина золотую медаль Игр
10 февраля, 21:31
Волноваться за то, что Гуменник может не справиться с нервами и "перегорит" до старта, вроде бы не приходилось. Не тот это фигурист. Если кто-то другой заперся бы в собственных мыслях и отгонял окружающих, чтобы не распылять энергию, Петр бодро записывал "кружочки" в соцсетях, играл на фортепьяно в олимпийской деревне и всем своим видом демонстрировал, что для него это как будто и не главный турнир в жизни - а так, развлекалово.
Но реальность оказалась более суровой, чем ожидания. Первый же прыжок - четверной флип - у Гуменника вышел неидеально. Прицепить к нему в каскаде получилось только двойной тулуп. Может быть, этого делать не стоило - можно было попробовать рискнуть и добавить тройной прыжок к следующему "кваду", лутцу. Но Петр принял то решение, которое принял - и оценка за каскад оказалась, увы, не той, на которую все рассчитывали: элемент ушел в минусовую зону. Четверной лутц тоже оказался не самым воздушным в исполнении Гуменника - но чистым. Ну а лучшим его прыжком оказался аксель в три с половиной оборота.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
Все непрыжковые элементы в его программе были отмечены технической бригадой четвертым, наивысшем, уровнем сложности. И это, безусловно, позитивный момент. Но серьезная помарка на каскаде лишила Гуменника надежды набрать хотя бы похожие баллы на те, что у него были на квалификационном турнире в Пекине. Всего лишь 86,72 балла - не та оценка для российского фигуриста, способного получать за "сотку".
При неидеальном прокате ругать судей будет, конечно, несколько странно. Может получиться как у одного из футбольных тренеров, при счете 0:5 заявившего, что "арбитр убил игру". Но в нашем случае, во-первых, далеко не 0:5. Прокат Гуменника был аналогичен, если уж на то пошло, выступлению Малинина в короткой программе командного турнира. Ладно, у американца был тройной тулуп, а не двойной, но сути это не меняет - помарки и в каскаде, и на соло-прыжке. Однако двукратного чемпиона мира судьи вытащили, выставив ему аж 98 баллов. А россиянина, естественно, никто спасать не собирался…
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
10 февраля, 21:06
Могла ли повлиять на выступление Гуменника история со сменой музыки? Этому вопросу уделил большое внимание в трансляции Okko хореограф короткой программы Гуменника Даниил Глейхенгауз. "Сделали все, чтобы Пете было максимально комфортно. Но все равно, когда ты весь сезон накатываешь программу под другую музыку, это очень сложно", - отметил он. Для арбитров же, скорее всего, было плюс-минус все равно, какое сопровождение звучало под катание Гуменника. Мудрствовать они не стали и поставили в компонентах примерно те же баллы, что Петр получал и на отборочном турнире в Пекине.
Остаются ли теперь у Гуменника шансы на медали? По определению - конечно, ведь никто не знает, как исполнят свои программы основные конкуренты. Но в любом случае, надеяться на хоть какую-то помощь от судей не приходится, это уже понятно - и то же самое, очевидно, будет касаться и Аделии Петросян.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Юма Кагияма, Пётр Гуменник
 
