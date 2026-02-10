Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх

Петр Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде в Италии, но не получил высоких баллов. РИА Новости Спорт рассказывает, где судьи придержали российского фигуриста.

Вышел среди последних номеров

Выступать в Милане Гуменнику пришлось с чистого листа не только из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую у него была поставлена короткая программа. Международный союз конькобежцев (ISU) , выдав по одной квоте российским фигуристам для участия в отборе на Олимпийские игры, параллельно запретил им участвовать в текущих соревнованиях сезона. Таким образом, Гуменник , как и Аделия Петросян , также получившая допуск до квалификации на Игры, были лишены возможности участвовать в серии Гран-при, чемпионате Европы и других международных турнирах, где выступали их основные конкуренты.

Из-за этого российские фигуристы не могли набрать рейтинговые баллы, которые широкой рекой текли в зачет их соперников. Именно поэтому Гуменник вышел на старт олимпийской короткой программы под первым номером - хотя он, при всем уважении к последующим в стартовом списке спортсменам, на голову сильнее подавляющего большинства из них. Объективно место россиянина было среди замыкающих - то есть основных претендентов на награды. Таких же, как и сам Петр.

Ну а из этого следует "во-вторых" - относящееся к специфике фигурного катания как субъективного вида спорта. Выступающим на старте судьи придерживают баллы - чтобы оставить запас для тех, кто будет кататься позже. Вообще-то эта особенность должна была уйти в прошлое после введение новой системы судейства. Но ей, этой системе, уже более 20 лет, а арбитры все так же скупятся на баллы для первых стартовых номеров.

Исключения, правда, бывают. Можно привести совсем свежий пример: французские танцоры Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон , вставшие в пару только перед началом нынешнего сезона, в ритмическом танце в понедельник выступали во второй группе участников и набрали лучшую сумму баллов, обыграв в том числе трехкратных чемпионов мира американцев Мэдисон Чок Эвана Бейтса . Но они участвовали и в Гран-при, и в чемпионате Европы. То есть судьи французов видели и знали, на что они способны. Гуменник же показывался на международной арене считанные разы и до 2022 года, когда ISU "забанил" российских фигуристов.

"Деревянных" ценят больше

Впрочем, один международный старт у Гуменника все же был - это та самая олимпийская квалификация в Пекине, где он одержал победу. В короткой набрал Петр тогда 93,80 балла.

Уже в короткой программе мужчин в олимпийском командном турнире стало ясно, что лидеров будут оценивать иначе. Если Гуменник в Пекине за компоненты программы - ту часть оценки, которая отвечает за мастерство скольжения, хореографию и музыкальность - получил 38,96 балла, то уже в Милане, к примеру, довольно "деревянный" канадец Стивен Гоголев - 39,36. Срывной нервический француз Кевин Аймоз, регулярно плачущий после прокатов, удостоился 44,31 балла. Что уж говорить о фаворитах - американце Илье Малинине и японце Юме Кагияме ! В их протоколы лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться.

Волноваться за то, что Гуменник может не справиться с нервами и "перегорит" до старта, вроде бы не приходилось. Не тот это фигурист. Если кто-то другой заперся бы в собственных мыслях и отгонял окружающих, чтобы не распылять энергию, Петр бодро записывал "кружочки" в соцсетях, играл на фортепьяно в олимпийской деревне и всем своим видом демонстрировал, что для него это как будто и не главный турнир в жизни - а так, развлекалово.

Но реальность оказалась более суровой, чем ожидания. Первый же прыжок - четверной флип - у Гуменника вышел неидеально. Прицепить к нему в каскаде получилось только двойной тулуп. Может быть, этого делать не стоило - можно было попробовать рискнуть и добавить тройной прыжок к следующему "кваду", лутцу. Но Петр принял то решение, которое принял - и оценка за каскад оказалась, увы, не той, на которую все рассчитывали: элемент ушел в минусовую зону. Четверной лутц тоже оказался не самым воздушным в исполнении Гуменника - но чистым. Ну а лучшим его прыжком оказался аксель в три с половиной оборота.

Все непрыжковые элементы в его программе были отмечены технической бригадой четвертым, наивысшем, уровнем сложности. И это, безусловно, позитивный момент. Но серьезная помарка на каскаде лишила Гуменника надежды набрать хотя бы похожие баллы на те, что у него были на квалификационном турнире в Пекине. Всего лишь 86,72 балла - не та оценка для российского фигуриста, способного получать за "сотку".

При неидеальном прокате ругать судей будет, конечно, несколько странно. Может получиться как у одного из футбольных тренеров, при счете 0:5 заявившего, что "арбитр убил игру". Но в нашем случае, во-первых, далеко не 0:5. Прокат Гуменника был аналогичен, если уж на то пошло, выступлению Малинина в короткой программе командного турнира. Ладно, у американца был тройной тулуп, а не двойной, но сути это не меняет - помарки и в каскаде, и на соло-прыжке. Однако двукратного чемпиона мира судьи вытащили, выставив ему аж 98 баллов. А россиянина, естественно, никто спасать не собирался…

Могла ли повлиять на выступление Гуменника история со сменой музыки? Этому вопросу уделил большое внимание в трансляции Okko хореограф короткой программы Гуменника Даниил Глейхенгауз . "Сделали все, чтобы Пете было максимально комфортно. Но все равно, когда ты весь сезон накатываешь программу под другую музыку, это очень сложно", - отметил он. Для арбитров же, скорее всего, было плюс-минус все равно, какое сопровождение звучало под катание Гуменника. Мудрствовать они не стали и поставили в компонентах примерно те же баллы, что Петр получал и на отборочном турнире в Пекине.