СМИ: глава ЕК смягчила позицию по созданию нового разведывательного органа

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за разногласий с главой евродипломатии Кайей Каллас смягчила свою позицию по учреждению нового разведывательного органа, который она намеревалась возглавить, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.