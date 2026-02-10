СМИ: глава ЕК смягчила позицию по созданию нового разведывательного органа

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за разногласий с главой евродипломатии Кайей Каллас смягчила свою позицию по учреждению нового разведывательного органа, который она намеревалась возглавить, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
В ноябре издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен. При этом отмечалось, что чиновники дипломатической службы ЕС выступают против этого, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства.
"Урсула фон дер Лейен смягчает свои планы по усилению контроля над обменом разведывательной информацией в ЕС после разногласий с ... Каллас", - пишет издание.
По словам чиновников, вероятно, речь будет идти о новом подразделении в сфере безопасности, при этом большая часть обмена разведданными будет передана европейскому разведывательному центру (INTCEN) при Европейской службе внешних связей (EEAS). Как отмечает издание, данное решение означает, что Каллас, которая возглавляет EEAS, сохранит больший контроль над разведкой.
