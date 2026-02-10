Третий фигурант покушения на Алексеева назвал другие цели Киева

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Показания Павла Васина, задержанного за участие в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, способствовали установлению еще двух целей украинских спецслужб из числа высокопоставленных чинов Минобороны, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

"В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.