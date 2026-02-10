Третий фигурант покушения на Алексеева назвал другие цели Киева

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Показания Павла Васина, задержанного за участие в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, способствовали установлению еще двух целей украинских спецслужб из числа высокопоставленных чинов Минобороны, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Через два дня ФСБ сообщила, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.
Во вторник ФСБ сообщила о задержании Павла Васина - сына Виктора Васина.