Третий фигурант покушения на Алексеева назвал другие цели Киева - РИА Новости, 10.02.2026
14:11 10.02.2026 (обновлено: 14:25 10.02.2026)
Третий фигурант покушения на Алексеева назвал другие цели Киева
Третий фигурант покушения на Алексеева назвал другие цели Киева - РИА Новости, 10.02.2026
Третий фигурант покушения на Алексеева назвал другие цели Киева
Показания Павла Васина, задержанного за участие в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, способствовали установлению еще двух целей украинских... РИА Новости, 10.02.2026
россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Третий фигурант покушения на Алексеева назвал другие цели Киева

ФСБ: третий фигурант покушения на Алексеева Васин назвал цели Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Показания Павла Васина, задержанного за участие в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, способствовали установлению еще двух целей украинских спецслужб из числа высокопоставленных чинов Минобороны, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
Вчера, 12:10
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Через два дня ФСБ сообщила, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.
Во вторник ФСБ сообщила о задержании Павла Васина - сына Виктора Васина.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Мирошник прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Вчера, 10:50
 
РоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
