Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет в Петербурге - РИА Новости, 10.02.2026
15:05 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/festival-2073456263.html
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет в Петербурге
Более 110 мероприятий пройдет в рамках XII общегородского фестиваля "Китайский Новый год – Веселый праздник весны" в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:05:00+03:00
2026-02-10T15:05:00+03:00
Китайские красные фонари
Китайские красные фонари
© iStock.com / real444
Китайские красные фонари. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Более 110 мероприятий пройдет в рамках XII общегородского фестиваля "Китайский Новый год – Веселый праздник весны" в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель председателя городского комитета по внешним связям Низами Мамишев.
"В этом году наш фестиваль пройдет особенно широко и масштабно. Запланировано большое количество мероприятий, их у нас больше 110. Нас поддержала провинция Сычуань, которая выступит в качестве региона-партнера по празднованию китайского Нового года в Петербурге… 14 февраля в театрально-концертном комплексе "Карнавал" состоится концерт открытия фестиваля с участием делегации и гостей из провинции Сычуань. В постановке примет участие творческий коллектив с участием артистов театра и балета, акробатов и мастеров ушу", - рассказал он журналистам.
Жители КНР готовятся встретить Китайский Новый год
Жители КНР готовятся встретить Китайский Новый год
Вчера, 00:30
Мамишев также сообщил, что 15 февраля в Мраморном зале Российского этнографического музея состоится большой российско-китайский концерт, где зрителям представится уникальная возможность прикоснуться к китайской культуре и окунуться в ее необычный мир.
Он отметил, что 16 февраля в Смольном откроется фотовыставка, посвященная Китайскому Новому году, организованная генеральным консульством КНР в Санкт‑Петербурге и китайским регионом-партнером. В канун китайского Нового года 16 февраля откроется фестиваль китайских фонарей. Десять уникальных световых композиций, изготовленных мастерами из города Цзыгун в провинции Сычуань, будут установлены для всеобщего обозрения.
Также в рамках фестиваля 13 марта состоится Российско-китайский деловой форум "Санкт‑Петербург – регионы Китая: от диалога к реальным проектам". Здесь будут обсуждаться перспективы развития бизнеса и экономических отношений Петербурга и регионов Китая. По итогам форума планируется подписание соглашений, открывающих новые возможности для развития бизнеса и укрепления дружественных отношений между регионами.
В рамках фестиваля также состоятся тематические выставки, лекции, концерты мастеров искусств, мастер-классы по росписи китайских фонариков, каллиграфии, живописи и другие события.
Выставка о праздновании Нового года в Пекине откроется 17 февраля в Москве
Выставка о праздновании Нового года в Пекине откроется 17 февраля в Москве
29 января, 18:33
"Фестиваль способствует развитию культурных и туристических обменов, вовлечению в сферу двусторонних контактов все большего количества участников, улучшению взаимопонимания и укреплению дружбы. В частности, отмечу, что в Петербурге уже более трети иностранных студентов - это студенты из КНР. За прошедший год Петербург посетили более 250 тысяч туристов из Китая. В нашем городе свою деятельность осуществляют более 300 китайских компаний, в том числе банки, технологичные и инвестиционные компании. Все это доказательство не только партнерских, но и теплых отношений между Петербургом и Китаем", - сказал замглавы комитета.
"Праздник весны является самым важным традиционным праздником китайского народа. Он символизирует воссоединение семьи, надежду и новое начало. Этот праздник не только отражает стремление китайского народа к счастливой жизни, но и уже становится самой известной визитной карточкой китайского народа… И мы проводим фестиваль вместе с нашими петербургскими коллегами именно для того, чтобы разделить радость и счастье праздника с друзьями", - сказал журналистам генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй.
Китайский Новый год - Чуньцзе (праздник весны) является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более 2 тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.
Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом
Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом
4 февраля, 16:49
 
Санкт-Петербург Китай Сычуань
 
 
