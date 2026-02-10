Европарламент во вторник и среду проголосует по пакету кредита Киеву

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Европейский парламент на пленарной сессии во вторник и среду проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в 2026 и 2027 годах кредита в размере 90 миллиардов евро.