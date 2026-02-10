Рейтинг@Mail.ru
Европарламент во вторник и среду проголосует по пакету кредита Киеву - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/evroparlament-2073334668.html
Европарламент во вторник и среду проголосует по пакету кредита Киеву
Европарламент во вторник и среду проголосует по пакету кредита Киеву - РИА Новости, 10.02.2026
Европарламент во вторник и среду проголосует по пакету кредита Киеву
Европейский парламент на пленарной сессии во вторник и среду проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T01:18:00+03:00
2026-02-10T01:18:00+03:00
экономика
украина
бельгия
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072638501.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071998359.html
украина
бельгия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, бельгия, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, euroclear, мирный план сша по украине, европарламент
Экономика, Украина, Бельгия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Euroclear, Мирный план США по Украине, Европарламент
Европарламент во вторник и среду проголосует по пакету кредита Киеву

Европарламент проголосует по пакету кредита Киеву на 90 миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Европейский парламент на пленарной сессии во вторник и среду проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в 2026 и 2027 годах кредита в размере 90 миллиардов евро.
Решение о займе на финансовых рынках для финансирования Украины под европейский бюджет было принято лидерами стран Евросоюза на саммите в декабре прошлого года. Общеевропейский займ был выбран вместо предложенной ранее Еврокомиссией конфискации российских замороженных суверенных активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Идею главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о конфискации заблокировал бельгийский премьер-министр Барт де Вевер.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Украина выдвинула дерзкое требование к Европе
6 февраля, 11:33
Во вторник Европарламент в 12.00 (14.00 мск) сначала проголосует по внесению изменений в многолетние финансовые рамки ЕС до 2027 года, чтобы сделать в принципе возможным дополнительный займ. Затем в среду депутаты проведут голосование по самому кредитному механизму и по внесению изменений в фонд ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.
Еврокомиссия хочет начать переводить деньги Киеву из нового кредита уже в апреле этого года.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Придет не одна". В Европе забили тревогу из-за Украины
3 февраля, 17:06
 
ЭкономикаУкраинаБельгияКиевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзEuroclearМирный план США по УкраинеЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала