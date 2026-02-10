В ЕК призвали превратить Европу в оборонного гиганта

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая в Европарламенте, призвал превратить Европу в оборонного гиганта, заявив, что ЕС пока остается "спящим гигантом".
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Европейский союз исторически является экономическим гигантом. Когда речь идет об обороне, Европейский союз также является гигантом, но спящим гигантом. В мире гигантов мы тоже должны быть гигантами", - сказал он.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.