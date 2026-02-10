Рейтинг@Mail.ru
В ЕК призвали превратить Европу в оборонного гиганта - РИА Новости, 10.02.2026
14:20 10.02.2026
В ЕК призвали превратить Европу в оборонного гиганта
В ЕК призвали превратить Европу в оборонного гиганта
В ЕК призвали превратить Европу в оборонного гиганта
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая в Европарламенте, призвал превратить Европу в оборонного гиганта, заявив, что ЕС пока остается... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
европа
россия
сша
андрюс кубилюс
марк рютте
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европа
россия
сша
в мире, европа, россия, сша, андрюс кубилюс, марк рютте, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Европа, Россия, США, Андрюс Кубилюс, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
В ЕК призвали превратить Европу в оборонного гиганта

Еврокомиссар Кубилюс заявил, что Европа должна превратиться в оборонного гиганта

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая в Европарламенте, призвал превратить Европу в оборонного гиганта, заявив, что ЕС пока остается "спящим гигантом".
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Европейский союз исторически является экономическим гигантом. Когда речь идет об обороне, Европейский союз также является гигантом, но спящим гигантом. В мире гигантов мы тоже должны быть гигантами", - сказал он.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
