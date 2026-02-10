https://ria.ru/20260210/es-2073538092.html
Пушков прокомментировал требования ЕС к России
Пушков прокомментировал требования ЕС к России - РИА Новости, 10.02.2026
Пушков прокомментировал требования ЕС к России
Список требований Евросоюза к России, которые хочет озвучить глава дипломатии ЕС Кая Каллас, основан на дурных снах брюссельской бюрократии и не имеет отношения РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:12:00+03:00
2026-02-10T23:12:00+03:00
2026-02-10T23:12:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
кайя каллас
алексей пушков
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260110/meloni-2067074587.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, Алексей Пушков, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Пушков прокомментировал требования ЕС к России
Пушков: Каллас хочет поставить России основанные на дурных снах условия