Пушков прокомментировал требования ЕС к России - РИА Новости, 10.02.2026
23:12 10.02.2026
Пушков прокомментировал требования ЕС к России
Пушков прокомментировал требования ЕС к России
в мире
россия
украина
европа
кайя каллас
алексей пушков
евросоюз
совет федерации рф
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, Алексей Пушков, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Список требований Евросоюза к России, которые хочет озвучить глава дипломатии ЕС Кая Каллас, основан на дурных снах брюссельской бюрократии и не имеет отношения к реальности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Каллас заявила, что подготовит список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
"Каллас собралась в очередной раз "поставить условия русским". И уже готовит "список таких условий". Смысла в этом списке - ноль, он всем известен, основан на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности. Но уж больно хочется Европе хоть как-то присоседиться к переговорам", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
