Пушков прокомментировал требования ЕС к России

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Список требований Евросоюза к России, которые хочет озвучить глава дипломатии ЕС Кая Каллас, основан на дурных снах брюссельской бюрократии и не имеет отношения к реальности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.