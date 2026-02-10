Рейтинг@Mail.ru
Глава Минторга США рассказал, сколько писем он написал Эпштейну за 14 лет - РИА Новости, 10.02.2026
19:22 10.02.2026
Глава Минторга США рассказал, сколько писем он написал Эпштейну за 14 лет
Глава Минторга США рассказал, сколько писем он написал Эпштейну за 14 лет
Министр торговли США Говард Латник заявил во вторник, что за 14 лет знакомства со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном написал ему лишь десять...
в мире, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
Глава Минторга США рассказал, сколько писем он написал Эпштейну за 14 лет

Глава Минторга США Латник заявил, что за 14 лет написал Эпштейну 10 писем

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник заявил во вторник, что за 14 лет знакомства со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном написал ему лишь десять писем на фоне обвинений и повышенного внимания к его возможным связям с ныне покойным предпринимателем.
"Вероятно, всего за 14 лет между нами было около десяти электронных писем — примерно десять писем, которые связывают меня с ним", - заявил Латник на слушаниях в конгрессе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона
Вчера, 18:23
По словам Латника, он познакомился с Эпштейном после переезда в дом по соседству с ним в Нью-Йорке в 2005 году и за 14 лет встречался с ним лишь два раза, причём с большими перерывами, а затем полностью прекратил любые контакты. Министр подчеркнул, что не поддерживал с Эпштейном отношений и практически не имел с ним дел.
Латник также заявил на слушаниях, что в 2012 году вместе с женой и детьми посещал остров Эпштейна во время отпуска, где они, по его словам, провели не более часа.
В понедельник американские законодатели от Демократической и Республиканской партий призвали к отставке министра торговли Латника на фоне сообщений о возможных связях с Эпштейном.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Макрон сделал заявление о США из-за публикации документов по делу Эпштейна
9 февраля, 14:45
 
