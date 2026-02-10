Глава Минторга США рассказал, сколько писем он написал Эпштейну за 14 лет

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник заявил во вторник, что за 14 лет знакомства со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном написал ему лишь десять писем на фоне обвинений и повышенного внимания к его возможным связям с ныне покойным предпринимателем.

"Вероятно, всего за 14 лет между нами было около десяти электронных писем — примерно десять писем, которые связывают меня с ним", - заявил Латник на слушаниях в конгрессе.

По словам Латника, он познакомился с Эпштейном после переезда в дом по соседству с ним в Нью-Йорке в 2005 году и за 14 лет встречался с ним лишь два раза, причём с большими перерывами, а затем полностью прекратил любые контакты. Министр подчеркнул, что не поддерживал с Эпштейном отношений и практически не имел с ним дел.

Латник также заявил на слушаниях, что в 2012 году вместе с женой и детьми посещал остров Эпштейна во время отпуска, где они, по его словам, провели не более часа.

В понедельник американские законодатели от Демократической и Республиканской партий призвали к отставке министра торговли Латника на фоне сообщений о возможных связях с Эпштейном.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.