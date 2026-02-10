Рейтинг@Mail.ru
Невестка короля Швеции рассказала о встречах с Эпштейном
17:51 10.02.2026
Невестка короля Швеции рассказала о встречах с Эпштейном
Невестка короля Швеции рассказала о встречах с Эпштейном - РИА Новости, 10.02.2026
Невестка короля Швеции рассказала о встречах с Эпштейном
Принцесса София, невестка короля Швеции Карла XVI Густава, рассказала, что дважды встречалась со скандально известным американским финансистом Джеффри... РИА Новости, 10.02.2026
в мире, швеция, сша, джеффри эпштейн, софия (королева испании)
В мире, Швеция, США, Джеффри Эпштейн, София (королева Испании)
Невестка короля Швеции рассказала о встречах с Эпштейном

Невестка короля Швеции София рассказала, что дважды встречалась с Эпштейном

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Принцесса София, невестка короля Швеции Карла XVI Густава, рассказала, что дважды встречалась со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Как уже было упомянуто ранее, я встречала его в нескольких социальных ситуациях. Но теперь, когда я узнала обо всех ужасных преступлениях, совершенных им в отношении молодых девушек, я очень благодарна судьбе за то, что у меня не было с ним никаких дел после тех нескольких встреч, когда мне было около 20 лет", - сказала она газете Expressen.
София уточнила, что познакомилась с Эпштейном в ресторане, а также встретилась с ним на кинопоказе, где присутствовало много других людей.
"К счастью, на этом все", - добавила она.
Принцесса София была упомянута в файлах Эпштейна в списке гостей на кинопоказ фильма "Отверженные" в 2012 году в качестве спутницы финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ
Вчера, 07:17
 
В миреШвецияСШАДжеффри ЭпштейнСофия (королева Испании)
 
 
