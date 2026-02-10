Невестка короля Швеции рассказала о встречах с Эпштейном

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Принцесса София, невестка короля Швеции Карла XVI Густава, рассказала, что дважды встречалась со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Как уже было упомянуто ранее, я встречала его в нескольких социальных ситуациях. Но теперь, когда я узнала обо всех ужасных преступлениях, совершенных им в отношении молодых девушек, я очень благодарна судьбе за то, что у меня не было с ним никаких дел после тех нескольких встреч, когда мне было около 20 лет", - сказала она газете Expressen.
"К счастью, на этом все", - добавила она.
Принцесса София была упомянута в файлах Эпштейна в списке гостей на кинопоказ фильма "Отверженные" в 2012 году в качестве спутницы финансиста.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.