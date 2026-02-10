https://ria.ru/20260210/epshteyn-2073353826.html
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве - РИА Новости, 10.02.2026
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
Среди жертв финансиста Джеффри Эпштейна есть и девятилетний ребёнок, а имена по меньшей мере шести влиятельных мужчин, включая действующего высокопоставленного... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T07:26:00+03:00
2026-02-10T07:26:00+03:00
2026-02-10T07:27:00+03:00
сша
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
В деле Эпштейна нашли запись о девятилетней жертве и имена пособников
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Среди жертв финансиста Джеффри Эпштейна есть и девятилетний ребёнок, а имена по меньшей мере шести влиятельных мужчин, включая действующего высокопоставленного иностранного чиновника, были необоснованно скрыты в опубликованных документах, утверждают американские конгрессмены, ознакомившиеся с неотредактированными материалами по делу Эпштейна.
30 января министерство юстиции опубликовало более 3 миллионов файлов Эпштейна
, но большинство из них были сильно отредактированы. В понедельник американские конгрессмены впервые смогли увидеть оригиналы документов, посетив здание министерства юстиции.
"Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о 9-летней девочке. Я имею в виду, что это просто абсурдно и возмутительно", – заявил один из конгрессменов Джейми Раскин.
По данным телеканала CNN
, конгрессмены также указали, что имена по меньшей мере шести влиятельных лиц, предположительно причастных к деятельности Эпштейна, были намеренно скрыты от публики. Одного из них законодатели описали как довольно известную личность, занимающую высокий пост в иностранном правительстве.
В настоящее время законодатели призывают минюст США
рассекретить имена возможных соучастников Эпштейна.
В начале февраля газета Wall Street Journal писала, что в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна были раскрыты полные имена 47 жертв. Из-за этого адвокаты более 200 пострадавших через суд потребовали удалить все размещенные документы.