07:26 10.02.2026 (обновлено: 07:27 10.02.2026)
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве
в мире
сша
джеффри эпштейн
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве

В деле Эпштейна нашли запись о девятилетней жертве и имена пособников

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Среди жертв финансиста Джеффри Эпштейна есть и девятилетний ребёнок, а имена по меньшей мере шести влиятельных мужчин, включая действующего высокопоставленного иностранного чиновника, были необоснованно скрыты в опубликованных документах, утверждают американские конгрессмены, ознакомившиеся с неотредактированными материалами по делу Эпштейна.
30 января министерство юстиции опубликовало более 3 миллионов файлов Эпштейна, но большинство из них были сильно отредактированы. В понедельник американские конгрессмены впервые смогли увидеть оригиналы документов, посетив здание министерства юстиции.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
2 февраля, 11:12
"Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о 9-летней девочке. Я имею в виду, что это просто абсурдно и возмутительно", – заявил один из конгрессменов Джейми Раскин.
По данным телеканала CNN, конгрессмены также указали, что имена по меньшей мере шести влиятельных лиц, предположительно причастных к деятельности Эпштейна, были намеренно скрыты от публики. Одного из них законодатели описали как довольно известную личность, занимающую высокий пост в иностранном правительстве.
В настоящее время законодатели призывают минюст США рассекретить имена возможных соучастников Эпштейна.
В начале февраля газета Wall Street Journal писала, что в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна были раскрыты полные имена 47 жертв. Из-за этого адвокаты более 200 пострадавших через суд потребовали удалить все размещенные документы.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ
07:17
 
