Конгрессмены нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Среди жертв финансиста Джеффри Эпштейна есть и девятилетний ребёнок, а имена по меньшей мере шести влиятельных мужчин, включая действующего высокопоставленного иностранного чиновника, были необоснованно скрыты в опубликованных документах, утверждают американские конгрессмены, ознакомившиеся с неотредактированными материалами по делу Эпштейна.

30 января министерство юстиции опубликовало более 3 миллионов файлов Эпштейна , но большинство из них были сильно отредактированы. В понедельник американские конгрессмены впервые смогли увидеть оригиналы документов, посетив здание министерства юстиции.

"Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о 9-летней девочке. Я имею в виду, что это просто абсурдно и возмутительно", – заявил один из конгрессменов Джейми Раскин.

По данным телеканала CNN , конгрессмены также указали, что имена по меньшей мере шести влиятельных лиц, предположительно причастных к деятельности Эпштейна, были намеренно скрыты от публики. Одного из них законодатели описали как довольно известную личность, занимающую высокий пост в иностранном правительстве.

В настоящее время законодатели призывают минюст США рассекретить имена возможных соучастников Эпштейна.