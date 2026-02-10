Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 10.02.2026 (обновлено: 19:35 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/epshtejn-2073501548.html
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона - РИА Новости, 10.02.2026
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках любовника* президента Франции Эммануэля Макрона, выяснило РИА Новости, изучив материалы,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:23:00+03:00
2026-02-10T19:35:00+03:00
в мире
франция
сша
джеффри эпштейн
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa68f36c5ad4252c93306982280850a9.jpg
https://ria.ru/20260201/makron-2071598246.html
https://ria.ru/20260204/makron-2072073570.html
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073474030.html
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dccceae1bdbfb65f26e3f11b70fedce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, джеффри эпштейн, эммануэль макрон
В мире, Франция, США, Джеффри Эпштейн, Эммануэль Макрон
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона

РИА Новости: Эпштейн рассказывал в переписке о романе Макрона с солдатом

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках любовника* президента Франции Эммануэля Макрона, выяснило РИА Новости, изучив материалы, опубликованные Минюстом США.
"Мне показали фотографию бойфренда* Макрона. Ах… лицемерие", — написал Эпштейн одному из собеседников.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Макрон упоминается в материалах по делу Эпштейна более 200 раз
1 февраля, 23:52
Тот выразил удивление из-за того, что на фото изображен солдат.
"Это придает новый смысл фразе: "Я прикрою твою спину". Или: "Помни, французы стоят за твоей спиной", — пошутил в ответ финансист.
В продолжение беседы он рассказал, что ему показали и "другие пикантные детали".
Ранее Макрон уже попадал в скандал, связанный с его ориентацией. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Президентская чета подала на нее в суд и добивается возмещения морального ущерба.

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины
4 февраля, 03:24
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе того же года он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия не стала участвовать в "бале вампиров", заявила Захарова
Вчера, 16:22
 
В миреФранцияСШАДжеффри ЭпштейнЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала