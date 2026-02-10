Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках любовника* президента Франции Эммануэля Макрона, выяснило РИА Новости, изучив Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках любовника* президента Франции Эммануэля Макрона, выяснило РИА Новости, изучив материалы , опубликованные Минюстом США.

"Мне показали фотографию бойфренда* Макрона . Ах… лицемерие", — написал Эпштейн одному из собеседников.

Тот выразил удивление из-за того, что на фото изображен солдат.

"Это придает новый смысл фразе: "Я прикрою твою спину". Или: "Помни, французы стоят за твоей спиной", — пошутил в ответ финансист.

В продолжение беседы он рассказал, что ему показали и "другие пикантные детали".

Ранее Макрон уже попадал в скандал, связанный с его ориентацией. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Президентская чета подала на нее в суд и добивается возмещения морального ущерба.

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе того же года он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.

Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа , экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона , предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.