Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках любовника* президента Франции Эммануэля Макрона, выяснило РИА Новости, изучив материалы, опубликованные Минюстом США.
Макрон упоминается в материалах по делу Эпштейна более 200 раз
Тот выразил удивление из-за того, что на фото изображен солдат.
"Это придает новый смысл фразе: "Я прикрою твою спину". Или: "Помни, французы стоят за твоей спиной", — пошутил в ответ финансист.
В продолжение беседы он рассказал, что ему показали и "другие пикантные детали".
Ранее Макрон уже попадал в скандал, связанный с его ориентацией. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Президентская чета подала на нее в суд и добивается возмещения морального ущерба.
Дело Эпштейна
В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе того же года он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено.