Рейтинг@Mail.ru
Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/endryu-2073336927.html
Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ
Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю и скандально известный финансист Джеффри Эпштейн тайно планировали открыть совместный бизнес в Китае, пишет газета... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T01:53:00+03:00
2026-02-10T01:53:00+03:00
в мире
китай
великобритания
пекин
джеффри эпштейн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746626_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_96d496e712e465520aa78e039cfa66dd.jpg
https://ria.ru/20260204/britaniya-2072075163.html
https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072579331.html
китай
великобритания
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746626_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_32d2fc1c6d29bf51f0e1cfa65b807d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, великобритания, пекин, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Китай, Великобритания, Пекин, Джеффри Эпштейн, Карл III
Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ

Telegraph: Эндрю и Джеффри Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае

© AP Photo / Steve ParsonsПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Steve Parsons
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю и скандально известный финансист Джеффри Эпштейн тайно планировали открыть совместный бизнес в Китае, пишет газета Telegraph со ссылкой на электронные письма в обнародованных файлах по делу Эпштейна.
"Эндрю Маунтбаттен-Виндзор и Джеффри Эпштейн тайно планировали запустить совместный бизнес в Китае спустя годы после того, как финансист был осужден за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - говорится в материале издания.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор за рулем в Виндзоре - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Брат короля Британии Эндрю покинул особняк в Виндзоре, сообщили СМИ
4 февраля, 04:12
Согласно электронным письмам, Эндрю планировал создать консалтинговую фирму в Пекине вместе с Эпштейном после его освобождения из тюрьмы. Деловые переговоры между ними, по-видимому, продолжались более пяти лет после освобождения Эпштейна, подчеркивает газета.
Отмечается, что данный факт опровергает утверждения Эндрю о том, что он якобы разорвал отношения с Эпштейном в 2010 году.
Кроме того, Telegraph пишет, что Эндрю в ходе своих поездок в Китай в качестве торгового представителя проводил деловые встречи в интересах данной инициативы.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов Эпштейна передавало, что Эндрю, по всей видимости, в 2010 году тайно пересылал финансисту британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника. Глава антимонархической группы Republic Грэм Смит заявил, что оповестил полицию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и разглашении государственной тайны.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
5 февраля, 23:42
 
В миреКитайВеликобританияПекинДжеффри ЭпштейнКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала