Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю и скандально известный финансист Джеффри Эпштейн тайно планировали открыть совместный бизнес в Китае, пишет газета Брат короля Великобритании Карла III Эндрю и скандально известный финансист Джеффри Эпштейн тайно планировали открыть совместный бизнес в Китае, пишет газета Telegraph со ссылкой на электронные письма в обнародованных файлах по делу Эпштейна.

"Эндрю Маунтбаттен-Виндзор и Джеффри Эпштейн тайно планировали запустить совместный бизнес в Китае спустя годы после того, как финансист был осужден за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - говорится в материале издания.

Согласно электронным письмам, Эндрю планировал создать консалтинговую фирму в Пекине вместе с Эпштейном после его освобождения из тюрьмы. Деловые переговоры между ними, по-видимому, продолжались более пяти лет после освобождения Эпштейна, подчеркивает газета.

Отмечается, что данный факт опровергает утверждения Эндрю о том, что он якобы разорвал отношения с Эпштейном в 2010 году.

Кроме того, Telegraph пишет, что Эндрю в ходе своих поездок в Китай в качестве торгового представителя проводил деловые встречи в интересах данной инициативы.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.