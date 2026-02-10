В Приамурье в ДТП с автокраном погиб человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев – РИА Новости. Четыре человека пострадали и один погиб в результате столкновения "Газели" и автокрана-эвакуатора на автодороге вблизи города Свободный в Амурской области, сообщает прокуратура региона.

ДТП произошло во вторник утром на 16-м километре автодороги "Подъезд к городу Свободный".

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" не выдержал дистанцию до впереди идущего автокрана-эвакуатора и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля "Газель", они доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "Газель" скончался в больнице", - говорится в сообщении.