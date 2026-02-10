https://ria.ru/20260210/dtp-2073352891.html
В Приамурье в ДТП с автокраном погиб человек
В Приамурье в ДТП с автокраном погиб человек - РИА Новости, 10.02.2026
В Приамурье в ДТП с автокраном погиб человек
Четыре человека пострадали и один погиб в результате столкновения "Газели" и автокрана-эвакуатора на автодороге вблизи города Свободный в Амурской области,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T06:56:00+03:00
2026-02-10T06:56:00+03:00
2026-02-10T06:56:00+03:00
происшествия
свободный
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070938068_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_7cd216658af55f3fc2aa0b56213d2408.jpg
https://ria.ru/20260209/moskva-2073157812.html
https://ria.ru/20260209/peterburg-2073227627.html
свободный
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070938068_592:0:3323:2048_1920x0_80_0_0_20ebc3685c16e5441d63d02e5334b39c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свободный, амурская область
Происшествия, Свободный, Амурская область
В Приамурье в ДТП с автокраном погиб человек
В Приамурье при столкновении "Газели" с автокраном погиб человек
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев – РИА Новости. Четыре человека пострадали и один погиб в результате столкновения "Газели" и автокрана-эвакуатора на автодороге вблизи города Свободный в Амурской области, сообщает прокуратура региона.
ДТП произошло во вторник утром на 16-м километре автодороги "Подъезд к городу Свободный".
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" не выдержал дистанцию до впереди идущего автокрана-эвакуатора и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля "Газель", они доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "Газель" скончался в больнице", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал Свободненский городской прокурор Павел Рубан. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.