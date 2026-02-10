https://ria.ru/20260210/dron-2073521906.html
В Херсонской области две девочки пострадали при атаке дрона ВСУ
В Херсонской области две девочки пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
В Херсонской области две девочки пострадали при атаке дрона ВСУ
Беспилотник ВСУ атаковал улицу в Великой Лепетихе Херсонской области, две девочки 9 и 10 лет ранены, они госпитализированы, сообщил губернатор области Владимир... РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В Херсонской области две девочки пострадали при атаке дрона ВСУ
Сальдо: 2 девочки получили ранения в результате атаки дрона ВСУ