В Херсонской области две девочки пострадали при атаке дрона ВСУ

«

"Сегодня днём киевские нелюди атаковали детей в Великой Лепетихе. Удар беспилотника пришёлся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь", - написал Сальдо в канале в Мах.