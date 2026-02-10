https://ria.ru/20260210/bolelschiki-2073506507.html
Российские болельщики Гуменника готовятся к его выступлению на Олимпиаде
Российские болельщики Гуменника готовятся к его выступлению на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Российские болельщики Гуменника готовятся к его выступлению на Олимпиаде
Российские болельщики фигуриста Петра Гуменника координируются в чате перед его выступлением на Олимпиаде в Италии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
Российские болельщики Гуменника готовятся к его выступлению на Олимпиаде
