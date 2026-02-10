Рейтинг@Mail.ru
Российские болельщики Гуменника готовятся к его выступлению на Олимпиаде
Фигурное катание
 
18:53 10.02.2026
Российские болельщики Гуменника готовятся к его выступлению на Олимпиаде
Российские болельщики фигуриста Петра Гуменника координируются в чате перед его выступлением на Олимпиаде в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Петр Гуменник
Петр Гуменник. Архивное фото
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Российские болельщики фигуриста Петра Гуменника координируются в чате перед его выступлением на Олимпиаде в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Гуменник 10 февраля представит короткую программу. Соревнования с участием Гуменника начнутся в 20.30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Гуменник досрочно завершил тренировку перед короткой программой на Играх
10 февраля, 18:08
Участники небольшого сообщества на четыре десятка человек планируют совместный поход на ледовую арену на юге Милана, где позднее пройдут первые соревнования с участием Гуменника.
Болельщики показывают атрибутику, с которой они намерены появиться на трибунах, и обсуждают, что организаторы меняют билеты на лучшие места, вероятно, из-за незаполненности арены.
Россияне также готовятся поддерживать Петра Гуменника и во время разминки.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Фигурист Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Цены на билеты на выступление Гуменника начинаются с 280 евро
10 февраля, 16:31
 
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
