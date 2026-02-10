Рейтинг@Mail.ru
21:33 10.02.2026
21:33 10.02.2026
"Енисей" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Красноярский "Енисей" переиграл на выезде московский МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
баскетбол
спорт
москва
андрей зубков
московский авиационный институт
автодор
енисей
цска
https://ria.ru/20260129/basketbol-2071074178.html
спорт, москва, андрей зубков, московский авиационный институт, автодор, енисей, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, Андрей Зубков, Московский авиационный институт, Автодор, Енисей, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
"Енисей" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Енисея" на выезде обыграли МБА-МАИ и прервали серию поражений

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Красноярский "Енисей" переиграл на выезде московский МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 76:75 (23:15, 20:24, 18:21, 15:15) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Енисея" Данило Тасич, набравший 24 очка. У МБА-МАИ 16 очков в активе Андрея Зубкова.
"Енисей" (10 побед и 16 поражений) прервал серию из четырех поражений и идет на восьмой позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА-МАИ (12-15) располагается строчкой выше.
В следующем матче чемпионата МБА-МАИ 18 февраля примет московский ЦСКА, "Енисей" днем ранее дома сыграет против саратовского "Автодора".
29 января, 19:36
 
Баскетбол
 
