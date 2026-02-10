https://ria.ru/20260210/basketbol-2073527469.html
"Енисей" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Енисей" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Енисей" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Красноярский "Енисей" переиграл на выезде московский МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T21:33:00+03:00
2026-02-10T21:33:00+03:00
2026-02-10T21:33:00+03:00
баскетбол
спорт
москва
андрей зубков
московский авиационный институт
автодор
енисей
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
https://ria.ru/20260129/basketbol-2071074178.html
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, андрей зубков, московский авиационный институт, автодор, енисей, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, Андрей Зубков, Московский авиационный институт, Автодор, Енисей, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
"Енисей" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Енисея" на выезде обыграли МБА-МАИ и прервали серию поражений