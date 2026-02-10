https://ria.ru/20260210/baku-2073497156.html
Азербайджан и США подпишут хартию стратегического партнерства
Азербайджан и США в ходе визита в Баку американского вице-президента Джей Ди Вэнса подпишут хартию стратегического партнерства, сообщает азербайджанское... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:58:00+03:00
в мире
азербайджан
сша
баку
джеймс дэвид вэнс
азербайджан
сша
баку
Новости
ru-RU
